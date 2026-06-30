Маринов готов биться с Духно, Листунова – возвращать свое, Мельникова снялась из-за травмы

В Калуге стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике. Дворец спорта «Центральный» четыре года назад уже проводил Кубок страны. И сделал это красиво. А вот чемпионат России город встречает впервые, к тому же – накануне чемпионата Европы в Хорватии, который будет уже началом отбора на Олимпийские игры.

Главный национальный старт отберет кандидатов в сборную команды на следующий сезон и для выступления на чемпионате Европы. Чемпионат России – это более 140 спортсменов, 14 комплектов наград, командное и личное многоборье, финалы на отдельных снарядах. А главный европейский турнир в Хорватии, в свою очередь, станет отборочным для осеннего чемпионата мира в Нидерландах, который начнет уже и олимпийскую классификацию.

На чемпионате России-2025 золото в самой престижной дисциплине – личном многоборье – завоевали Ангелина Мельникова и Даниел Маринов. Следом за национальным стартом на чемпионате мира в Джакарте-2025, первом же соревновании после длительного отсутствия на международном помосте, Ангелина принесла стране золото в многоборье и опорном прыжке, серебро в упражнении на брусьях. А Даниел (на первом для себя международном старте вообще в карьере) стал третьим в упражнении на брусьях.

Увы, главная звезда нашей спортивной гимнастики олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова буквально за часы до старта в Калуге объявила о том, что не выступит по состоянию здоровья. Это непростое решение было принято, как уточнила сама спортсменка, чтобы поберечь ногу, которую она травмировала еще несколько лет назад. «Впереди чемпионат Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле», – написала Ангелина.

Но интриги на женском помосте сохраняются. В Калуге на главном старте национального сезона выступит олимпийская чемпионка Виктория Листунова, которая продолжает после восстановления набирать темп. Намерена напомнить о себе Лейла Васильева, пропустившая Кубок России. И вновь можно ожидать очень плотную борьбу между Людмилой Рощиной и Анной Калмыковой, завоевавшей весной золото личного многоборья на Кубке России.

Даниел Маринов и Арсений Духно в Калуге приступят ко второму раунду выяснений: кто сильнее? Пока (неофициально) счет равный – на Кубке России Арсений победил в квалификации, а Даниел был сильнее в финале. Но подсчет итоговых баллов шел по двум дням и официально все же победил Духно. Это та самая конкуренция, которая заставляет спортсменов идти вперед, буквально подталкивая к развитию.

Каждый из спортсменов сборной накануне старта говорил о том, что нужно показать на помосте чемпионата России всю программу от начала до конца, без падений и максимально чисто. Поэтому что важно не просто набрать баллы или завоевать какое-то место, но и сделать это так, чтобы добавить уверенности перед чемпионатом Европы.

Вне конкурса в Калуге выступят представители юниорской сборной страны, для которых старт также станет отборочным на первенство Европы, оно пройдет в Хорватии параллельно взрослому чемпионату.

Расписание

30 июня – Мужчины. Классификация и финал командных соревнований

1 июля – Женщины. Классификация и финал командных соревнований

2 июля – Мужчины. Финал в личном многоборье (17:00)

3 июля – Женщины. Финал в личном многоборье (15:00)

4 июля – финалы в отдельных видах многоборья (14:00)

5 июля – Финалы в отдельных видах многоборья (14.00)