Бразильский футболист «Атлетико Минейро» Густаво Скарпа пиарит русскую литературу

Примерно год назад, осенью 2025 года, глава российского спорта Михаил Дегтярёв сделал заявление по поводу того, что российские футболисты должны читать книги, чтобы через прочитанное транслировать смыслы. Вот только его слушателем, по всей видимости, стал лишь один игрок, да и тот из Бразилии. Густаво Скарпа исполнил примерно то, что хотел Дегтярёв, но только не на русском, а на португальском. Для своих.

Сейчас, по данным бразильского отделения Amazon, самой продаваемой книгой в Бразилии стало произведение Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Обзор длительностью десять минут просмотрело более 600 тысяч человек, и эти просмотры прибавляются. Вероятно, это была первая публичная рецензия великого русского автора на португальском языке.

А две недели назад Скарпа и вовсе запустил свой канал на популярном мировом видеохостинге, в котором обозревает прочитанные книги и… транслирует смыслы, то есть то, о чём и говорил Михаил Дегтярёв в своё время. Кстати, первый обзор в рамках своего канала под названием Canal do Scarpinha, Густаво посвятил книге Зоры Нил Херстон «Его глаза видят Бога».

Сейчас футболист играет в команде бразильской серии А «Атлетико Минейро», где выступает последние три года. Нельзя сказать, что Скарпа является результативным игроком, поскольку исполняет в основном функции оборонительного плана. Он успел поиграть в Европе. Впрочем, Густаво провёл в Старом свете всего два сезона, сначала поиграв за английский «Ноттингем Форрест», а затем проведя сезон в Греции, в составе «Олимпиакоса». Всего его европейская карьера составила 13 матчей.

Густаво Скарпа. Фото: Diego Tavares, Diego Tavares/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но, видимо, выступая за «Ноттингем», он познакомился с созданием видеоконтента. Именно там он впервые делал маленькие обзоры-рекомендации по книгам, которые стоит прочитать. Он даже составил свою символическую сборную, куда «десяткой» вошёл Федор Достоевский.

В интервью GaloTV, официальному телеканалу клуба, которое было опубликовано в прошлом месяце, Скарпа пообещал больше рекомендаций и сказал, что этот энтузиазм распространился и на команду, где несколько его партнеров были благодарны за мотивацию к чтению и даже начали приносить книги на сеансы физиотерапии. Впрочем, сам 32-летний Скарпа говорит, что читать любит, но ловит себя за просмотром коротких видео в Интернете, отрываясь от книг.

Между тем увлечение книгами «по Скарпе» стало вирусным. В марте был создан книжный клуб, на который в первый же день подписалось 300 человек. На сегодняшний день у клуба в одной из социальных сетей более 50 тысяч подписчиков. Сейчас они читают Толстого, где на прочтение главы даётся три недели.

По словам самого Скарпы, этот проект может помочь многим людям. «Он не сделает вас умнее, но это очень полезная привычка, и она бесконечно лучше, чем просмотр фильма», - сказал Густаво в том же интервью GaloTV.