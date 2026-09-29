Медведев победил Рублева в русском финале теннисного турнира в Китае

Российский теннисист, шестая ракетка мира Даниил Медведев в финале теннисного турнира АТР-250 в китайском Ханчжоу обыграл своего соотечественника, 24-ю ракетку мира Андрея Рублева 2:0 (7:5, 6:4). Это первый русский финал турниров АТР начиная с марта 2023 года и всего лишь седьмой по счету русский финал в мужском профессиональном теннисом туре.

Шестая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев 29 сентября обыграл своего соотечественника, 24-ю ракетку мира Андрея Рублева в финале теннисного турнира категории АТР-250 в китайском Ханчжоу. Для Даниила Медведева это третий титул в сезоне 2026 года.

Рублев мощно начал финальный матч, однако Медведев выдержал стартовый натиск, а затем перехватил инициативу благодаря блестящей игре на собственной подаче. Бывшая первая ракетка мира выполнил 23 эйса и допустил лишь две двойные ошибки за 93 минуты матча, завоевав свой 24-й титул в АТР.

«На кону всегда стоит чуть больше, чем обычно», — отметил Медведев, отвечая на вопрос о матче против Рублева, в противостоянии с которым он теперь ведет со счетом 8:2. — «Думаю, я хорошо справился с этим давлением. Я удачно действовал в ключевые моменты и очень доволен своим уровнем игры».

Стоит добавить, что всего в истории АТР было семь русских финалов. Последний состоялся в марте 2023 года - тогда в Дубае Медведев также оказался сильнее Рублева.