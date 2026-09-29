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Спорт 2087

Сборная России по велоспорту недосчиталась лидеров на чемпионате Европы

Сборная РФ выступит на ЧЕ Европы по велоспорту без ряда сильных спортсменов

Сборная РФ выступит на ЧЕ Европы по велоспорту без ряда сильных спортсменов
Фото: сгенерировано нейросетью Qwen/Владимир Злодеев

Сборная России по шоссейному велоспорту отправится на чемпионат Европы в Словении не в сильнейшем составе. Как сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России, причиной стали организационные сложности с получением виз у части спортсменов.

Главный тренер национальной команды Иракли Абрамян признал, что это ограничивает тактические возможности коллектива. Однако специалист отметил, что команда будет работать с теми гонщиками, которые смогли попасть в заявку.

Лидером российской сборной на турнире станет Александр Власов. Тренер охарактеризовал его как гонщика мирового уровня и одного из сильнейших в пелотоне. Участие Власова было приоритетным, и он имеет реальные шансы побороться за место на подиуме.

Чемпионат и Первенство Европы пройдут в Любляне с 3 по 7 октября. Маршрут соревнований Абрамян оценил как технически сложный. По его словам, на первый план выйдут не только физические кондиции, но и тактическая грамотность. Ключевую роль сыграет выносливость, а победит тот, кто сможет хладнокровно распределить силы в решающие моменты гонки.

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Автор:
Россия Словения Чехия Спорт Велоспорт