Сборная России по велоспорту недосчиталась лидеров на чемпионате Европы

Сборная России по шоссейному велоспорту отправится на чемпионат Европы в Словении не в сильнейшем составе. Как сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России, причиной стали организационные сложности с получением виз у части спортсменов.

Главный тренер национальной команды Иракли Абрамян признал, что это ограничивает тактические возможности коллектива. Однако специалист отметил, что команда будет работать с теми гонщиками, которые смогли попасть в заявку.

Лидером российской сборной на турнире станет Александр Власов. Тренер охарактеризовал его как гонщика мирового уровня и одного из сильнейших в пелотоне. Участие Власова было приоритетным, и он имеет реальные шансы побороться за место на подиуме.

Чемпионат и Первенство Европы пройдут в Любляне с 3 по 7 октября. Маршрут соревнований Абрамян оценил как технически сложный. По его словам, на первый план выйдут не только физические кондиции, но и тактическая грамотность. Ключевую роль сыграет выносливость, а победит тот, кто сможет хладнокровно распределить силы в решающие моменты гонки.

Ранее мы писали: Валуев показал сына

Читайте также: Бабиш: Чехия бросит две бригады в Прибалтику при нападении России

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.