Топурия вернулся к тренировкам

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях готовится к возвращению в октагон после первого поражения в карьере.

В июне текущего года в главном событии турнира UFC Freedom 250 в Белом доме за титул неоспоримого чемпиона легкого дивизиона сразились обладатель регулярного пояса Илия Топурия и временный чемпион Джастин Гейджи. В результате напряженной борьбы испано-грузинский боец уступил американцу техническим нокаутом в четвертом раунде из-за сильных повреждений лица.

Данное поражение стало первым в карьере “Эль-Матадора”. После него Топурия на какое-то время залег на дно и перестал появляться в социальных сетях, давать интервью и посещать мероприятия лиги. Однако недавно Илия объявил о своем возвращении. Как ранее сообщал тренер по физической подготовке экс-чемпиона Хесус Галло, боец готов будет снова выйти в октагон не раньше февраля следующего года.

Наконец, Топурия вернулся к полноценному тренировочному процессу, о чем он сообщил в своих социальных сетях, поделившись снимками с тренировки.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

“Возвращение в офис”, - подписал фото Топурия.

“Эль-Матадор” ранее выступал в полулегком весе и владел там чемпионским поясом. В июне прошлого года он дебютировал в легком дивизионе в поединке за вакантный титул против бразильца Чарльза Оливейры и победил нокаутом в первом раунде. Бой с Джастином Гейджи стал первой защитой для Топурии, но после череды неудач в жизни (развода и судебных разбирательств) Илия лишился и пояса. Несмотря на это, экс-чемпион рассчитывает получить реванш с американцем и вернуть себе чемпионский статус.