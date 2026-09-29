«Торонто» перед самым стартом сезона выменяло у «Коламбуса» Марченко и дало россиянину мешок денег

Кирилл Марченко обрел новый дом и шикарный новый шестилетний контракт, по которому будет получать 12,5 миллионов долларов в год. 26-летний российский нападающий за день до начала нового сезона в НХЛ был обменян в «Торонто» из «Коламбуса» в рамках сделки с участием шести игроков, в результате которой форвард Мэттью Найз вернулся в «Блю Джекетс». Уроженец Барнаула стал вторым после Кирилла Капризова самым высокооплачиваемым нашим хоккеистом.

Российский нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, который мог стать ограниченно свободным агентом после этого сезона, подписал шестилетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на сумму 75 миллионов долларов (среднегодовая зарплата 12,5 млн долларов. – Ред.). Соглашение с канадской командой начнет действовать со следующего сезона. Об этом сообщил агент нашего хоккеиста Дэн Мильштейн.

Помимо Марченко, «кленовые листья» также приобрели форварда Майлза Вуда и латвийского вратаря Элвиса Мерзликинса. Последнего, по всей видимости для дальнейшего трансфера, поскольку «Торонто» имеет в составе сформированную вратарскую бригаду: опытнейшего Сергея Бобровского, надежного Энтони Столарца и молодого Артура Ахтиямова. Вместе с нападающим Найзом в «Коламбус» перешли форвард Стивен Лоренц и защитник Эмиль Андрае, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ 2027 года.

26-летний уроженец Барнаула начинает свой пятый сезон в сильнейшей хоккейной лиге планеты после того, как был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49 номером на драфте НХЛ 2018 года. В сезоне 2025/26 Кирилл набрал 67 очков (27 голов, 40 передач) в 76 играх регулярного чемпионата, став лучшим снайпером «синих мундиров» и заняв второе место по очкам, уступив только капитану клуба, сильнейшему защитнику прошлого первенства Заку Веренски.

Российский нападающий Кирилл Марченко перешел в "Торонто" и подписал 6-летний контракт / фото: AP

Марченко был лучшим голеадором «Блю Джекетс» в каждом из последних трех сезонов. Российский нападающий набрал 208 очков (102+106) в 292 играх НХЛ. У него оставался один год по трехлетнему контракту на сумму 11,55 миллиона долларов (средняя годовая зарплата 3,85 млн долларов – Ред.), который он подписал с «Коламбусом» 28 июля 2024 года.

Североамериканские эксперты, которые отмечают большой прогресс в игре нашего хоккеиста в последние сезоны, где он из игрока третьего-четвертого звена вырос в одного из лидеров команды, отводят Кириллу место в первой-второй тройке «Мэйпл Лифз». По всей видимости Марченко будет играть или в звене с капитаном «Торонто» Остоном Мэттьюсом, либо в сочетании с опытнейшим Джоном Таваресом и первым номером драфта этого года Гевином Маккенной.

Если россиянину удастся закрепиться в Топ-6 форвардов канадского клуба, то ему вполне по силам будет впервые в своей заокеанской карьере преодолеть отметку в 80 и больше набранных очков за регулярку. Кирилл может громко заявить о себе в «Торонто», стать одним из сильнейших форвардов НХЛ, но и давление, которому подвергается любой игрок этого клуба, на него будет оказываться несравненно выше, чем в «Коламбусе».

Кирилл Марченко атакует ворота своего нового клуба "Мэйпл Лифс" за "Коламбус" в прошлом сезоне / фото: AP

Другим главным действующим лицом этого трейда стал 23-летний канадец Мэттью Найз, в прошлом сезоне набравший рекордные в своей карьере в НХЛ 66 очков (23+43) в 79 играх за «Торонто». 1 июля 2025 года он подписал с этим клубом шестилетний контракт на сумму 46,5 миллионов долларов (средняя годовая зарплата 7,75 млн долларов). Выбранный «Мэйпл Лифс» во втором раунде под 57 номером драфта НХЛ 2021 года, он набрал 160 очков (67+93) в 240 играх регулярного сезона и 14 очков (8+6) в 27 играх плей-офф Кубка Стэнли.

«Торонто» начнет регулярный сезон-2026/27 во вторник домашним матчем против «Монреаля» (2:00 часа утра среды по московскому времени). «Коламбус» откроют новый чемпионат домашним матчем против «Баффало» в четверг (2:10 пятницы по московскому времени).