Аделия Петросян рискует из «тумана»: оправдан ли выход фигуристки на международный лёд

Аделия Петросян все же решилась. И она выйдет на международный соревновательный лёд в Батуми. Не напрасно ли фигуристка подвергает репутацию рискам? Может, стоило пока побыть «в тумане»? Вторая российская участница – Анна Фролова, уже ставшая призёром международного старта в этом сезоне.

В женском одиночном катании из российских фигуристок в Батуми выступят Аделия Петросян и Анна Фролова. Для неоднократной чемпионки России это будет первый выход на соревновательный лёд в сезоне. И первый – после Олимпийских игр - 2026 и смены тренера: Аделия покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе, выбрав для работы Инну Гончаренко. Внезапный уход, показавшийся многим спонтанным, привёл к ускоренной подготовке к контрольным прокатам. Но программы были поставлены, их высокий потенциал показан. К исполнению элементов были вопросы.

Анна Фролова уже успела выступить на «Челленджере» в Токио, шла в первом потоке наших фигуристов, попавших на международный старт. Состав одиночниц был в Японии сильный, элементы ультра-си тоже были. Аня, не владея ни тройным акселем, ни четверными прыжками, завоевала бронзу, была очень рада.

На вопрос, правильным ли оказалось решение Аделии Петросян выйти на старт, где уже надо будет с судейскими оценками (а не просто прокатать, как на контрольных выступлениях) показать две программы, ответит только результат. После показа готовности на данный момент в Москве прошло всего полторы недели. За этот промежуток, наверное, можно многое сделать. Но прокаты намекнули, что Петросян до возвращения к былому требуется именно время, причём много.

В Москве Аделия сказала, что ее будущее, «как и всегда, туманно». Туман во многом спортсменка все же напустила ещё и сама: за уходом от Тутберидзе сначала виделся вообще пропуск сезона и восстановление от травмы (о котором позже говорила и тренер Гончаренко: отложено на будущее). Затем – то ли участие в контрольных прокатах, то ли нет? То ли постоянное сотрудничество с Инной Гончаренко, то ли временное – для подготовки к прокатам? И, наконец, то ли участие в «Челленджерах», то ли нет?

Но текущие вопросы почти оказались закрыты до выхода на международный лёд. В прокатах Аделия участвовала, на «Челленджер» прилетела. И уже в Батуми успела сказать: сотрудничество с Гончаренко будет идти на постоянной основе.

Но теперь открыта основная тема «здесь и сейчас»: а с чем приехала Аделия в Батуми? Если хочет попасть на этапы Гран-при ISU, надо выигрывать, другого не дано. Но баллы за Олимпийские игры не помогут. Пример Петра Гуменника, который пока возможность выступить на этапах Гран-при, оказавшись не первым в списке запасных, это уже показал. А соперницы в Батуми (ещё и учитывая сегодняшнюю форму Петросян) серьезные есть.

Или выступление на турнире – всего лишь возможность проверить программы на международных судьях? Но тут возникает вопрос репутации. Статус никто не отменял, он у Петросян высокий. Да, кому-то из тех спортсменов, что не пропускали сезон за сезоном, а выступали на самых крупных стартах, можно и «не в ногах» на лёд выйти, преследуя локальные цели. А вот стоит ли это делать нашим?

В Батуми основными соперницами россиянок станут две чемпионки Европы: эстонка Нина Петрыкина и Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина перемещается в Батуми после победы на Lombardia Trophy. И там она зашла на четверной сальхов, исполнив его с недокрутом. Кстати, Аделия Петросян, когда ей уже в Батуми задали вопрос о четверных, сказала, что пока еще рано об этом говорить. Но выразила надежду, что, «если все хорошо пойдет», в этом сезоне получится к ним вернуться.

Анастасия Губанова судьям хорошо известна. В 2023 году выиграла чемпионат Европы, потом дважды становилась вице-чемпионкой. Элементов ультра-си у нее нет. Так что тут ставка, как и у Анны Фроловой, на чистое исполнение тройных и презентацию программ. Кстати, 17-летняя Инга Гургенидзе из Казани, вторая представительница грузинской команды, владеет тройным акселем.

Короткая программа у женщин на Trialeti Trophy пройдет 1 октября, произвольная – 3 октября. Откроет выступления в короткой программе Инга Гургенидзе, под четвертым номером в первой разминке выступит Нина Петрыкина. Аделия Петросян выйдет на лёд во второй разминке под седьмым стартовым номером. В третьей разминке номер 11 принадлежит Анне Фроловой, следом за ней выступит Анастасия Губанова.

Расписание Trialeti Trophy:

1 октября

13:45 – женщины, короткая программа

16:45 – танцы на льду, ритм-танец

19:50 – мужчины, короткая программа

2 октября

14:00 – пары, короткая программа

15:15 – танцы на льду, произвольная программа

19:40 – мужчины, произвольная программа

3 октября

14:00 – пары, произвольная программа

16:30 – женщины, произвольная программа