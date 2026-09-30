Чемпиона мира по дзюдо Матвея Каниковского на время отстранили из-за допинга

Международное агентство по тестированию (ITA) приняло решение о временном отстранении российского дзюдоиста Матвея Каниковского в связи с предполагаемым нарушением антидопинговых норм. Срок действия этой меры начинается с 10 апреля 2026 года.

Решение было принято на основании анализа пробы, взятой 15 марта. В биологическом материале спортсмена были обнаружены лигандрол и его метаболиты. Агентство квалифицирует инцидент по статьям правил, запрещающих применение и наличие запрещенных веществ. Окончательный срок дисквалификации пока не установлен, так как расследование продолжается.

24-летний Каниковский выступает в весовой категории до 100 килограммов. В 2025 году он завоевал титул чемпиона мира на турнире в Будапеште, одолев в решающем поединке японца Доту Араи. Это золото стало для россиянина первой победой на взрослом мировом первенстве. Ранее, в 2024 году, спортсмен выиграл чемпионат Европы, а также имеет в активе пять побед на этапах серии Grand Slam.

Читайте также: В Волгоградской области объявлялась ракетная опасность

Читайте также: Эксперт предрек Европе серьезный рост цен на дизель