Дебют Угожаева, аппетит Ветлугина: фигуристы-одиночники России вновь штурмуют чужой лёд

Очередной турнир серии «Челленджер» под эгидой ISU стартует завтра в Батуми. В мужском одиночном катании на Trialeti Trophy выступят Матвей Ветлугин и Николай Угожаев. Среди соперников – чемпион Европы Ника Егадзе, выступающий дома, и Михаил Селевко, совсем недавно победивший на турнире этой же серии в Италии. Чтобы встать в очередь запасных этапов Гран-при ISU (а первым там сейчас числится Евгений Семененко), нашим фигуристам нужна только победа.

Ждал турнира и собирался выступать в Батуми Андрей Мозалёв. Но за день до вылета в Грузию была обнародована информация, что на Trialeti Trophy вместо него отправится Матвей Ветлугин, который был запасным в списке участников соревнований на сайте Международного союза конькобежцев. Этот турнир станет уже вторым международным для Ветлугина. Если ему покорится первое место в Батуми, он окажется в списке запасных на этапы серии Гран-при ISU.

На контрольных прокатах Матвей Ветлугин не выступал, в эти дни он вышел на лёд Италии в Бергамо, где проходил Lombardia Trophy. На этом этапе серии «Челленджер» Ветлугин стал вторым, уступив эстонцу Михаилу Селевко, младшему брату призера чемпионата Европы Александра Селевко.

Андрей Мозалёв, в отличие от Ветлугина, на контрольных прокатах в Москве выступал. Но был совсем не убедительным, прыжковая часть оказалась смазанной. Сам Андрей сказал, что ему хотелось показать программы, поэтому в полную силу делал хореографию, а из-за этого не хватило сил на прыжки. Что же касается международных стартов, то за годы отстранения уже несколько позабыты некоторые ощущения. Но он очень соскучился и ждет выступления на «Челленджере». Сама эта возможность добавляет Андрею мотивации.

Но решением ФФККР произошла замена спортсмена. И причиной стали именно неудачные контрольные прокаты. Как считает руководство федерации, да и специалисты, включая Татьяну Тарасову, прокаты для того и существуют, чтобы оценить форму спортсменов на данный момент. И о качестве катания фигуристам забывать нельзя, оно всегда имело и имеет большое значение.

Матвей Ветлугин в этом сезоне решил показать на турнирах все свои постановки за последние годы. Международные зритель и судьи их не видели, а наши трибуны знают, что Ветлугин – известный мастер идей. Саму мысль устроить просмотр программ фигурист называет «калейдоскопом», который никто еще в жизнь не воплощал. И в новом сезоне, приоткрывшем двери на международный лёд, было бы «банальным и странным просто вернуть прошлогодние программы».

Есть в этой задумке и цель на будущее: посмотреть, какой из стилей «заходит» и приветствуется больше зарубежными специалистами («Боже, Царя храни!» останется для российских стартов). Матвей считает, что такой подход даст ему возможность избавиться от рутины сезона, а заодно «прочуять тенденцию для дальнейших постановок».

В произвольной программе в Бергамо (Ветлугин катал ее на внутренних стартах три года назад) фигурист исполнил три разных четверных прыжка и в хореографической части был просто в ударе. Публика оказалась в восторге, да и судьи приняли совсем не знакомого им спортсмена весьма хорошо. Например, в короткой программе за компоненты Матвей получил оценку выше, чем на первом международном старте в Японии Владислав Дикиджи, Евгений Семененко и Пётр Гуменник.

На чемпионате России прошлого сезона Ветлугин стал четвертым и по сумме баллов, и в каждой программе (что стало лучшим достижением в карьере). Позже спортсмен сделал главный вывод после сложного сезона: непреодолимых трудностей в спорте не существует. И любые сложные моменты в карьере можно преодолеть. Главное – учесть опыт.

На Lombardia Trophy завоевавший золото Михаил Селевко набрал в сумме 260,87 балла. После короткой программы Матвей уступал ему лишь 1,07 балла. А после произвольной отрыв эстонца увеличился до 6 баллов, Матвей собрал в итоге 254,53 балла. В Батуми можно как раз и учесть только что полученный опыт в Италии. Да и аппетит после Италии должен был явно разыграться.

Еще одним российским одиночником на турнире в Грузии будет чемпион России по прыжкам, победитель и призер этапов Гран-при России Николай Угожаев. Николай вместе с Ветлугиным собирался и на турнир в Италии. Но не доехал на Lombardia Trophy, как объяснил сам, из-за сложности получения визы: «Всё не так просто».

Ситуация та же: если ему покорится первое место в Батуми, он окажется в списке запасных на этапы серии Гран-при ISU. Угожаев, кстати, тоже не был убедителен на контрольных прокатах, но шанса выступить всё же не лишился. И его технический потенциал впечатляет.

Кстати, в это межсезонье не только Бенуа Ришо приезжал в Новогорск для работы с нашими фигуристами. Там же был и другой француз: Флоран Амодио (опыт сотрудничества с нашими спортсменами у него есть: работал с Софье Самодуровой, Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой). Амодио проводил сборы с группой Александра Волкова, а Николаю Угожаеву поставил короткую программу. Причём инициатором работы стал сам Николай, который первым написал Флорану.

По итогам жеребьевки, которую уже провели в Батуми одиночники, Матвей Ветлугин выступит третьим, Николай Угожаев – вторым. Главным соперником для наших фигуристов будет грузинский фигурист Ника Егадзе. Помимо того что ученик Этери Тутберидзе – чемпион Европы (273 балла, в произвольной исполнил четыре четверных), он еще и выступает у себя дома.

Расписание:

1 октября

13:45 – женщины, короткая программа

16:45 – танцы на льду, ритм-танец

19:50 – мужчины, короткая программа

2 октября

14:00 – пары, короткая программа

15:15 – танцы на льду, произвольная программа

19:40 – мужчины, произвольная программа

3 октября

14:00 – пары, произвольная программа

16:30 – женщины, произвольная программа