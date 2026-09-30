Российского хоккеиста унесли с площадки на носилках

КХЛ: Форвард «Трактора» получил травму после столкновения с Орловым

Нападающий челябинского «Трактора» Никита Сошников покинул лёд на носилках в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Встреча проходит в Москве, счёт — 4:2 в пользу гостей.

В концовке второго периода Сошников после столкновения с защитником хозяев Даниилом Орловым ударился головой о борт. Форвард не смог встать самостоятельно и покинул площадку на носилках с помощью медицинских работников.

Судьи не выписали штраф Орлову, посчитав, что защитник провёл силовой приём чисто. О состоянии Сошникова на данный момент не сообщается.

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