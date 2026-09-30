Валерий Карпин и сборная сыграли с иранцами по новым правилам

Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Казани. Александр Головин оформил дубль, претендент на звание лучшего голкипера мира Матвей Сафонов сыграл «на ноль». Валерий Карпин отметил оптимальный состав и важность победы для рейтинга ФИФА. В составе гостей выступали знакомые по играм за клубы РПЛ футболисты, включая Сердара Азмуна. Россияне доминировали в первом тайме, надежно действовали в обороне во втором и сумели реабилитироваться за ничейный матч с иранцами в 2023 году.

Вечером 29 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся товарищеский матч между национальными сборными России и Ирана. Встреча, прошедшая в присутствии более 32 тысяч зрителей, что очень даже прилично для вечера вторника, завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0. Эта победа позволила сборной России выйти вперед в истории личных встреч: теперь на счету нашей команды больше побед в пяти сыгранных матчах против иранской сборной.

Но не только этим была примечательна эта игра. В ней было много интересных сюжетных линий как на самом поле, так и вокруг него.

Фото: Михаил Шапаев, РФС

Вот, например, такой факт: главным арбитром матча выступил представитель Узбекистана, рефери ФИФА и элитной категории АФК Ильгиз Танташев. И он же судил нашу предыдущую встречу с иранцами в Тегеране. Помощниками судьи стали его соотечественники Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин, как и три года назад. Изменения произошли только на позиции резервного арбитра – на этот раз им стал россиянин Инал Танташев, а не иранец Амир Араб.

Данный матч стал своего рода реваншем и демонстрацией прогресса по сравнению с предыдущей встречей этих команд, которая состоялась в марте 2023 года на тегеранском стадионе «Азади». Тогда игра завершилась вничью 1:1. На 28-й минуте Антон Миранчук открыл счет с пенальти, однако во втором тайме, на 47-й минуте, Мехди Тареми также с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие. Стоит отметить, что в том матче в воротах российской команды, как и 29 сентября, играл Матвей Сафонов, представлявший на тот момент «Краснодар». Сегодня же Сафонов является игроком французского «Пари Сен-Жермен» и уже дважды подряд выигрывал Лигу чемпионов в составе парижан. «Московский комсомолец» в 2023 году отмечал, что второй тайм в Тегеране получился для команды Валерия Карпина удручающим, а иранцы практически не сходили с ворот Сафонова. «Результат мог бы быть иным, если бы на поле вышли Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Александр Головин и Алексей Миранчук», – писала наша газета.

Фото: Михаил Шапаев, РФС

На этот раз в Казани в стартовом составе сборной России вышли Игорь Дивеев и Александр Головин, а Алексей Миранчук появился на поле на 63-й минуте. Георгия Джикии в заявке снова не оказалось, но это не помешало команде Карпина добиться убедительного успеха. Примечательно, что в составе иранской сборной на поле вышло много футболистов, хорошо знакомых российским болельщикам по выступлениям в РПЛ. В первом тайме за Иран играл четырехкратный чемпион России и лучший бомбардир РПЛ сезона 2019/20 Сердар Азмун, известный по игре за «Зенит», «Ростов» и «Рубин». Также в составе гостей вышли Мохаммад Мохеби, защищавший цвета «Ростова» с 2023 по 2026 год и признанный лучшим полузащитником по итогам сезона 2023/24, Мохаммад Горбани, игравший за «Оренбург» в 2024 году, Саид Эззатоллахи, выступавший за «Анжи», «Ростов» и «Амкар», а также Милад Мохаммади, который с 2016 по 2019 год защищал цвета грозненского «Ахмата».

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Героем встречи в Казани стал Александр Головин, который в первом тайме оформил дубль и принес сборной России победу. На 21-й минуте он забил свой десятый гол за национальную команду, а на 36-й минуте точным ударом со штрафного удара отправил мяч в девятку, установив окончательный счет на табло и записав на свой счет одиннадцатый мяч в форме сборной. Головин дебютировал в национальной команде еще 7 июня 2015 года в матче против Беларуси. Проведя 52 матча за сборную, он делит тринадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории команды с Алексеем Миранчуком. Лидером же по-прежнему остается Артем Дзюба, на счету которого 31 забитый мяч.

Фото: Михаил Шапаев, РФС

Матч против Ирана стал третьим кряду, где сборная России побеждает, не пропустив ни одного мяча, с учетом игр против Тринидада и Тобаго и Буркина-Фасо. Вратарь Матвей Сафонов провел свой девятый «сухой» матч за национальную команду и вышел на седьмое место в истории России по этому показателю, обойдя Юрия Лодыгина, на счету которого восемь матчей на ноль. Абсолютным рекордсменом остается Игорь Акинфеев с 48 «сухими» матчами. Сафонов, дебютировавший в сборной 1 июня 2021 года в игре с Польшей, провел за команду уже 19 встреч. Еще один повод для гордости связан с Иваном Обляковым. Полузащитник ЦСКА, выйдя в стартовом составе на матч в Казани, провел свою 20-ю игру за национальную команду, став 87-м футболистом в истории российской сборной, достигшим этой отметки.

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после финального свистка выразил удовлетворение результатом, отметив, что команде удалось забить, сыграть на ноль и создать множество хороших моментов. По его мнению, первый тайм получился более цельным, тогда как во второй половине встречи возникли некоторые нюансы, требующие корректировки. Тренер подчеркнул, что иранцы пытались использовать контратаки, но Игорь Дивеев и Илья Вахания надежно их нейтрализовали, не позволив сопернику создать ситуации один в один. Говоря о статусе Ирана как участника чемпионата мира 2026 года, Карпин заметил, что без турнирного давления невозможно объективно оценить силу команды, поскольку на официальных турнирах уровень ответственности и психологическое напряжение совершенно иные. Наставник россиян подтвердил, что Александр Головин сыграл именно так, как от него и ожидали, а стартовый состав был оптимальным с учетом имеющихся травм, хотя Максим Осипенко, Александр Сильянов и Алексей Миранчук также могли бы выйти с первых минут. Карпин добавил, что связка Головина и Сафонова, названная им перед матчем козырями, полностью сработала, и уточнил, что Сафонов не покинет расположение сборной после этой игры. Отдельно тренер затронул тему возможного возвращения Головина в РПЛ летом, выразив радость, что футболист остался в «Монако», поскольку переход в российский чемпионат мог бы снизить требуемый уровень интенсивности его игры. Завершая интервью, Карпин выразил огромную благодарность казанским болельщикам, отметив, что поддержка трибун была великолепно слышна и не напоминала пассивное присутствие в театре, а сам факт проведения матча за пределами Москвы принес исключительно положительные эмоции.

Фото: Михаил Шапаев, РФС

В свою очередь защитник сборной и ЦСКА Игорь Дивеев отметил полное доминирование сборной России в первом тайме с хорошим контролем мяча и созданием моментов. Во второй половине, по его словам, команда начала играть по счету, опустившись глубже и сосредоточившись на обороне, хотя контроль игры сохранялся. Дивеев пояснил, что действовал в рамках стандартных обязанностей центрального защитника, подсказывая партнерам и начиная атаки, а в перерыве Валерий Карпин лишь дал небольшие указания по действиям на флангах. Коснувшись большого количества силовых единоборств, Дивеев предположил, что соперники часто фолили на Головине из-за его скорости и отличной работы с мячом, просто не успевая за ним. Кроме того, жесткость игры могла быть связана с состоянием поля и тем, что иранцы в этот раз чаще действовали длинными передачами, в отличие от предыдущих встреч, что и привело к увеличению числа борьбы. Сам Дивеев, находясь в стенке спиной к воротам при исполнении штрафного, не видел момента удара, но сразу понял, что Головин продемонстрировал высочайшее мастерство, попав в девятку. Защитник отдельно поблагодарил около 34 тысяч зрителей за отличную атмосферу и честь сыграть перед такими трибунами. Говоря о длительности текущего сбора, который продлится почти две с половиной недели и включает в себя будущие матчи против Намибии и Нигерии, Дивеев успокоил, что футболисты уже адаптировались, а тренерский штаб грамотно дозирует нагрузки, не запирая игроков на базе на все дни.

Несмотря на то что с весны 2022 года все российские сборные и клубы исключены из официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, результаты подобных товарищеских матчей имеют важнейшее значение, так как они идут в зачет рейтинга национальных команд ФИФА. Уверенная победа в Казани стала отличным фундаментом для дальнейшей работы команды Валерия Карпина на предстоящих сборах. Уже 3 октября состоится товарищеский матч против сборной Намибии, идущей на 122 позиции в рейтинге международной федерации, и в случае победы наши показатели в этой же табели о рангах могут улучшиться.