Дзюба сообщил об окончании своей профессиональной карьеры

Нападающий Артем Дзюба, удерживающий рекорд по числу голов за сборную России, сообщил об окончании своей профессиональной карьеры. «Карьера окончена! Официальное решение еще предстоит принять. Возможно, я еще выйду на поле в Кубке России», — отметил футболист в беседе с прессой.

38-летний форвард, начавший путь в академии московского «Спартака», за свою карьеру успел поиграть в «Томи», «Ростове», петербургском «Зените», тульском «Арсенале», турецком «Адана Демирспоре», московском «Локомотиве» и тольяттинском «Акроне». Дзюба вошел в историю российского футбола как лучший бомбардир. В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка, а также дважды завоёвывал Кубок России.