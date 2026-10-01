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Спорт 1749

Дзюба сообщил об окончании своей профессиональной карьеры

Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры

Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры
Фото: нейросеть Алиса Алимов Михаил

Нападающий Артем Дзюба, удерживающий рекорд по числу голов за сборную России, сообщил об окончании своей профессиональной карьеры. «Карьера окончена! Официальное решение еще предстоит принять. Возможно, я еще выйду на поле в Кубке России», — отметил футболист в беседе с прессой.

38-летний форвард, начавший путь в академии московского «Спартака», за свою карьеру успел поиграть в «Томи», «Ростове», петербургском «Зените», тульском «Арсенале», турецком «Адана Демирспоре», московском «Локомотиве» и тольяттинском «Акроне». Дзюба вошел в историю российского футбола как лучший бомбардир. В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка, а также дважды завоёвывал Кубок России.

 

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