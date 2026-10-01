Конец эпохи Роналду в сборной: великий футболист сбежал из команды

Криштиану Роналду покинул тренировочный лагерь сборной Португалии в Копенгагене накануне матча Лиги наций с Данией после того, как тренер Жоржи Жезуш признал напряженность в отношениях. Португальская федерация сообщила, что подготовка продолжается с 24 футболистами. Роналду пообещал позже раскрыть причины ухода. Конфликт усилился после двух занятий в зале, отдельных тренировок и злых речей сторон.

Сборная Португалии теряет опору после ухода Роналду

Криштиану Роналду в среду покинул тренировочный лагерь сборной Португалии в Копенгагене накануне матча Лиги наций с Данией и этим шагом поставил под сомнение продолжение своей международной карьеры. Уход форварда в возрасте 41 года произошел после того, как главный тренер Жоржи Жезуш признал наличие напряженности в их отношениях. Для газеты это не просто спортивный инцидент, а свидетельство глубокого кризиса управления в команде, где легенда одного поколения сталкивается с тренером, который только начинает свой путь у руля национальной сборной.

Роналду сообщил в Instagram, что принял решение после брифинга Жезуша и разговора с президентом Португальской футбольной федерации Педро Проэнса. Он пообещал позже раскрыть португальцам причины своего ухода и подчеркнул, что всегда был полностью предан сборной. Также он пожелал удачи Португалии и всем товарищам по команде без исключения. Такая формула оставляет болельщиков без немедленной ясности и превращает паузу в источник слухов. В ситуации, когда сборная готовится к официальному матчу, отложенное объяснение выглядит как дополнительный риск для атмосферы в коллективе.

Подтверждение исходило от португальских футбольных властей, несмотря на ошибочные упоминания Французской федерации в отдельных сообщениях. Они заявили, что Роналду покинул лагерь, но подготовка к матчу с Данией и к воскресной домашней игре с Норвегией продолжится по плану с оставшимися 24 игроками. В официальном тоне подчеркивалось, что вся команда сосредоточена на предстоящих матчах и на достижении поставленных целей. За этими словами чувствуется попытка нормализовать чрезвычайное событие. Однако отсутствие капитана и самого медийного футболиста страны не может быть сведено к рядовой кадровой потере. Оно обнажает проблему, которая находится выше тактической доски.

Этот эпизод вызывает вопрос о том, не подходит ли к концу одна из самых продолжительных международных карьер в футболе и не оказался ли Жезуш в раннем кризисе авторитета всего через два матча после начала работы. Жезуш сменил Роберто Мартинеса в начале июля 2026 года после неудачного выступления Португалии на чемпионате мира. Он пришел как специалист, призванный восстановить порядок и результат. Но уже после двух матчей и нескольких дней сбора ему пришлось решать задачу, которую нельзя решить только тренировочными упражнениями, управление статусом игрока, чья репутация опережает текущую форму.

фото: Ane Frosaker / Keystone Press Agency / Global Look Press

Хронология событий усиливает драматизм. Португальская сборная прибыла в отель без Роналду и без Жезуша. Агентство Reuters подтвердило, что частный самолет Роналду вылетел из аэропорта Мадрида в 19 часов 49 минут по местному времени в направлении Копенгагена и должен был вернуться в испанскую столицу в 23 часа 30 минут. Несколько португальских СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион Паркен через несколько минут после того, как Жезуш закончил общение с журналистами. Газета A Bola опубликовала видео, на котором, вероятно, Роналду уезжает на автомобиле вскоре после заявления тренера о том, что нападающий будет тренироваться с командой. Тренировка началась с небольшой задержкой, потому что Роналду отсутствовал. Эти детали показывают, что разрыв был не запланированным отъездом, а быстрым реагированием на публичные слова тренера.

Жезуш отверг утверждения, что Роналду отказался от тренировки, и призвал журналистов не раздувать скандал. Он напомнил, что шел четвертый день сбора и что игрок должен был заниматься с командой. По его словам, такое развитие событий было невозможным. Тренер заявил, что никакого инцидента не произошло, хотя подтвердил, что разговаривал с Роналду. Он добавил, что его вынудили обсуждать проблему, которой не существовало, и что говорить было не о чем. Жезуш пересказал позицию нападающего, который был готов подчиниться решению руководства и выйти на поле или остаться на трибуне. Публичный пересказ частного разговора лишь углубил конфликт. Вместо того чтобы закрыть тему внутри команды, тренер дал прессе материал для новых интерпретаций.

Конфликт не возник внезапно. Роналду не играл в воскресном выездном матче Португалии против Норвегии 27 сентября, который завершился победой со счетом два мяча против одного. Жезуш сообщил ему, что тот выйдет на замену, но в итоге не использовал. Затем в понедельник и вторник Роналду тренировался в тренажерном зале вместо занятий с командой, несмотря на отсутствие травмы. Жезуш признал, что Роналду был на него зол, но считал это пережитым эпизодом. Именно эта недооценка напряжения сделала уход из лагеря закономерным продолжением накопленного недовольства. Игрок, которого публично держали в режиме ожидания, воспринял ситуацию как неуважение к своему статусу и к собственной готовности служить сборной. Таким образом, отъезд последовал за вторым подряд решением Жезуша оставить Роналду в запасе.

Масштаб личности Роналду делает любой спор особенно опасным. Он является рекордсменом Португалии по количеству забитых голов и игроком с наибольшим количеством матчей за сборную. Ему принадлежат 146 голов и 234 проведенные встречи. Он пятикратный обладатель награды “Золотой мяч”, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. На его счету 979 голов за карьеру, 146 из них забиты за сборную и 833 на клубном уровне. С декабря 2022 года он выступает за саудовский клуб “Аль Наср”. По ходу карьеры он также играл за португальский “Спортинг”, английский “Манчестер Юнайтед”, испанский “Реал” и итальянский “Ювентус”. На прошлой неделе Роналду заявлял, что средства массовой информации годами пытались его убить и что он может уйти немедленно, если тренер не хочет видеть его в команде. Газета O Jogo сообщила, что после ухода из расположения команды Роналду намерен завершить международную карьеру.

фото: Ane Frosaker / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жезуш пытался объяснить свою позицию через понятие статуса. Он утверждал, что статус оп