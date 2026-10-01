Овечкин заявил, что готов к первому матчу «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ

Российская звезда хоккея, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заверил, что будет готов сыграть в первом матче сезона своего клуба против действующего обладателя Кубка Стэнли «Каролины Харрикейнз» в эту пятницу (3 октября 2:00 утра по московскому времени) после того, как пропустил предсезонные игре из-за травмы нижней части тела

«Конечно, возможно, первые несколько игр будут для меня сложными, потому что я не играл в предсезонных матчах, и мои тренировки на прошлой неделе прошли не так, как я ожидал, но в целом я чувствую себя хорошо», - сказал Овечкин журналистам. Капитан «Вашингтона», которому предстоит начать свой 22-й сезон в НХЛ, не тренировался три дня подряд на прошлой неделе из-за травмы, которую, по его словам, он получил во время тренировочного лагеря.

41-летний российский нападающий с четверга принимает полноценное участие в тренировках, но «Вашингтон» в качестве меры предосторожности не включил его в состав на две заключительные предсезонные игры. По словам Александра Великого: «Лучше чувствовать себя здоровым в течение года, чем получить ещё несколько травм в предсезонке».

Овечкин, лучший бомбардир регулярных чемпионатов в истории НХЛ с 929 голами, столкнулся с похожей ситуацией во время тренировочного лагеря в прошлом сезоне, когда травма нижней части тела не позволила ему принять участие в первых четырех предсезонных играх «Вашингтона». Тогда он вернулся, чтобы сыграть в двух заключительных предсезонных матчах, а затем провел все 82 игры регулярного сезона, став лучшим бомбардиром «Кэпиталз» с 32 голами и 64 очками.

Александр Овечкин с партнером на предсезонной тренировке "Вашингтона" / фото: соцсети "Кэпиталс"

Поскольку тренировочный лагерь в этом году был примерно на неделю короче, а предсезонная подготовка в этом сезоне сокращена до четырех игр, у Овечкина было меньше времени на восстановление, но он сказал, что сейчас чувствует себя хорошо. В среду воспитанник школы столичного «Динамо» снова тренировался в звене с центрфорвардом Диланом Стромом и правым нападающим Райаном Леонардом .

В четверг команда из Вашингтона проведет домашнюю тренировку, после чего отправится в Каролину на открытие сезона. «Сегодняшняя тренировка прошла в хорошем темпе, и мы этому рады. Думаю, мы все довольны, что первая игра будет против обладателей Кубка Стэнли, так что это будет хорошая битва и проверка для нас», - добавил наш хоккеист.

Капитан "Вашингтона" атакует ворота Петра Кочеткова из "Каролины" в прошлом сезоне / фото: AP

«Кэпиталс» сразу же на старте регулярного чемпионата НХЛ предстоит пройти проверку на прочность, сыграв против «Харрикейнс», которые во вторник в первом матче сезона проиграли «Флориде Пантерз» со счетом 0:1 в овертайме. Затем Овечкин и «Вашингтон» в субботу сыграет на выезде против клуба Никиты Кучерова и Андрея Василевского «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Начало сезона очень важно для нас в психологическом плане, и у нас не будет лёгкого расписания на старте. Нам предстоит сыграть два матча подряд против «Каролины», а затем против «Тампы», так что это будет хорошим испытанием», - резюмировал лучший снайпер НХЛ в истории, которому осталось всего 11 раз поразить ворота соперника, чтобы побить рекорд Гретцки по общему количеству голов в лучшей хоккейной лиги мира.