Седьмой номер, который на протяжении многих лет был закреплён за Криштиану Роналду в сборной Португалии, сменил владельца. Согласно протоколу, опубликованному на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), под ним на предстоящий матч заявлен Рафаэл Леау — партнёр Алексея Батракова по «Галатасараю».

Леау внесён в заявку под седьмым номером на игру третьего тура группового этапа Лиги наций против команды Дании. Встреча состоится в четверг, начало — в 21:45 мск.

Ранее Роналду досрочно покинул расположение национальной команды перед матчем с датчанами. Причины такого решения форвард пообещал раскрыть позже. В предыдущей игре турнира против Норвегии (2:1) он на поле также не выходил.

Роналду 41 год. За его плечами пять побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы и два триумфа в Лиге наций. Ему принадлежат рекорды по количеству голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

С декабря 2022 года он выступает за саудовский «Аль-Наср», а ранее защищал цвета португальского «Спортинга», английского «Манчестер Юнайтед», испанского «Реала» и итальянского «Ювентуса». Всего в карьере Роналду забил 979 мячей: 146 — за сборную и 833 — на клубном уровне.

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