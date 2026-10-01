Стала известна сумма призового фонда поединка Джошуа-Фьюри

Громкое противостояние двух британских боксеров-тяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа намечено на конец текущего года. И хотя данное событие сопровождается бесконечными трудностями и постоянными переносами или вовсе отменами, дело, кажется, продвигается в положительной динамике.

Стало известно, что оба боксера могут получить за поединок рекордные суммы гонораров. Как сообщает издание The New York Times, общий призовой фонд данного события составит 200 млн долларов. При этом нет информации о том, как именно будет распределяться данная сумма между спортсменами.

Противостояние запланировано на 11 декабря и пройдет на 78-тысячном стадионе «Принсипалити» в Кардиффе, а трансляцию мероприятия будет производить крупнейшая стриминговая платформа Netflix.

Тайсону Фьюри пришлось возобновить карьеру в пятый раз ради поединка со своим соотечественником, о чем он сообщил в начале текущего года. В апреле “Цыганский король” провел “тренировочный” бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым и победил единогласным решением судей.

Энтони Джошуа последний раз выходил в ринг в июле текущего года. В поединке против албанца Кристиана Пренги он одержал победу нокаутом во втором раунде.