В ереванском клубе «Пюник» появится новый тренер

Согласно данным портала «Евро-Футбол.Ру», Дмитрий Гунько станет главным тренером ереванского клуба «Пюник».

Вслед за этим решением Дмитрий Селюк сложит с себя обязанности советника гендиректора по спортивным вопросам, так как он возражал против назначения бывшего игрока московского «Спартака» и экс-наставника тульского «Арсенала».

Российский специалист уже знаком с армянским первенством: в прошлом он руководил командами «Ноа», «Урарту» и «Арарат-Армения».

По итогам восьми сыгранных матчей «Пюник» имеет в активе 18 очков и располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера чемпионата, клуба «Ноа», составляет шесть пунктов.

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