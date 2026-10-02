Дана Уайт объяснил решение дать Хокиту титульный шанс

Глава UFC ответил на вопрос о том, почему титульный бой против Сирила Гана дали Джошу Хокиту, а не Алексу Перейре.

В июне текущего года в со-главном событии турнира UFC Freedom 250 в Белом доме за титул временного чемпиона тяжелого дивизиона в октагоне сошлись француз, первый номер весовой категории Сирил Ган и бывший двойной чемпион, бразилец Алекс Перейра. В данном противостоянии победу одержал Ган техническим нокаутом в первом раунде.

В сентябре регулярный обладатель пояса, британец Том Аспиналл освободил титул из-за затянувшихся проблем со здоровьем. А чуть позже в лиге анонсировали титульник: за статус неоспоримого чемпиона тяжелого дивизиона поборются Сирил Ган и Джош Хокит, занимающий шестую строчку рейтинга весовой категории.

Анонс боя стал неожиданностью, поскольку многие не рассматривали американца в качестве потенциального предендента. Предполагалось, что в титульнике могут принять участие либо россиянин Александр Волков, занимающий четвертую строчку дивизиона и выступающий в лиге уже почти 10 лет, либо Алекс Перейра, жаждущий незамедлительного реванша с французом.

Наконец, глава UFC Дана Уайт объяснил, почему в титульном поединке примет участие эпатажный американский спортсмен.

"Мы не организуем бои, основываясь на звездности бойцов. Мы организуем бои, исходя из того, кто лучший в мире, кто заслуживает этого больше. И Алекс Перейра потерпел поражение в предыдущем поединке против Сирила Гана. Вот почему мы организовали этот бой.

Зачем нам делать реванш? Мы только что видели бой, и не было такого, чтобы это был случайный нокаут, и фанаты требовали реванш. Вот почему мы приняли такое решение", – заявил Уайт во время общения с журналистами в Солт-Лейк-Сити.

При этом все равно непонятно, почему топового россиянина Волкова вновь обделили в титульной гонке.

Следующий поединок Алекса Перейры будет объявлен уже в эти выходные, на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. Сам бразилец пообещал поклонникам “большой вызов”. Кто станет его соперником - пока тайна.

Джош Хокит дебютировал в UFC в ноябре прошлого года. Он успел провести в промоушене четыре боя, в которых одержал победы (3 нокаутом). Несмотря на яркие выступления и столь стремительно развивающуюся карьеру, американца не слишком жалуют сами бойцы, а также поклонники, поскольку Хокит отметился эпатажным и скандальным поведением.