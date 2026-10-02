Между Эдди Хирном и Даной Уайтом продолжается война из-за боя Джошуа - Фьюри

Энтони Джошуа и его промоутер отказываются принимать участие в поединке с Тайсоном Фьюри в случае участия в его организации главы UFC.

Организация громкого противостояния двух топовых британских боксеров-тяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа по-прежнему находится под угрозой срыва. Основной причиной конфликтов и неясности является война между промоутером Джошуа, главой Matchroom Эдди Хирном и главой UFC, а также Zuffa Boxing Даной Уайтом, который принимает участие в организации мероприятия.

Между Хирном и Уайтом уже на протяжении длительного количества времени кипят страсти, промоутеры ненавидят друг друга и постоянно соревнуются. Именно поэтому одним из ключевых пунктов контракта на бой с Фьюри для команды Джошуа являлось условие, что к данному событию не будет иметь отношения американский функционер. Несмотря на это, Уайт неоднократно публично подтвердил свою причастность к противостоянию британских тяжеловесов.

Во время общения с журналистами в Солт-Лейк-Сити Дана снова обозначил свою роль в организации боя Джошуа - Фьюри и объяснил, почему не присутствовал на первой пресс-конференции.

"Во вторник у меня был турнир «Contender Series», а сегодня мне нужно было быть здесь, в Солт-Лейк-Сити. Я много летаю, но это была бы довольно тяжелая поездка. И я не только занимался организацией боя – мы еще и отвечаем за его продвижение. UFC будет заниматься продюсированием шоу. Не понимаю, в чем здесь пиар-катастрофа. Я был прав.

Я что, лгал? Я был неправ? Разве я не являюсь промоутером? Разве не я отвечаю за производство всего этого мероприятия? Ответ – да. Думаю, разница между мной и Эдди заключается в том, что Эдди пытается выиграть какую-то пиар-битву. Эдди любит видеть себя в интервью. Он любит много говорить, а когда слишком много говоришь, это может привести к неприятностям", – заявил Уайт.

Ранее команда Энтони Джошуа выдвинула требования: боксер откажется от поединка с соотечественником, если Дана Уайт продолжит играть значительную роль в его организации. Кроме того, и сам боксер открыто заявил о готовности отменить бой, чтобы поддержать своего промоутера.

Так или иначе, дата противостояния тяжеловесов назначена: 11 декабря Фьюри и Джошуа должны встретиться в ринге на 78-тысячном стадионе «Принсипалити» в Кардиффе. Кроме того, спортсмены смогут получить рекордные гонорары в карьере, поскольку общий призовой фонд составит порядка 200 млн долларов. Ради этого поединка “Цыганский король” даже возобновил карьеру в пятый раз, объявив о желании драться с Энтони в начале текущего года.