Российские пловцы за второй день этапа Кубка мира в Баку получили 7 медалей

Российским пловцам удалось получить 7 медалей по итогам второго дня этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Две золотых медали получил Егор Корнев, оказавшийся лучшим на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем. Серебряными медалистами стали Павел Самусенко (50 м на спине) и Евгения Чикунова (100 м брассом), бронзовые медали удалось получит Кириллу Пригоде (50 м брассом), Арине Сурковой (50 м баттерфляем) и Василию Кукушкину (Василий Кукушкин).

По итогам двух дней российские спортсмены лидируют по общему количеству медалей, а по числу золотых медалей уступают только китайской сборной.

Корневу удалось повторить мировой рекорд.

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