Доминикана выгнала Гаити со стадионов: футбольный скандал перерос в дипломатическую войну

Доминиканская Республика запретила сборной Гаити играть на своих стадионах после беспорядков и провокационных заявлений футболиста Исидора о принадлежности острова. Инцидент усугубил дипломатический кризис, обостренный массовыми депортациями гаитян. Доминиканцы подадут жалобу в ФИФА, а Гаити пытается сгладить конфликт, назвав слова игрока эмоциями. Спорт вновь стал заложником политических противоречий соседей.

Футбол как заложник геополитики: как спортивный скандал обнажил глубокий кризис в отношениях Гаити и Доминиканской Республики.

Доминиканская Республика закрыла свои стадионы для национальной сборной Гаити, превратив футбольное поле в очередную арену для выяснения сложных дипломатических отношений. Запрет, введенный после матча Лиги наций КОНКАКАФ, стал лишь верхушкой айсберга, продемонстрировав, насколько хрупким остается перемирие между соседями по острову Эспаньола.

Поводом для жестких мер стали беспорядки, произошедшие перед игрой в четверг вечером в Санто-Доминго на Олимпийском стадионе имени Феликса Санчеса. Болельщики прорвались на территорию арены, сломав ворота, на реконструкцию которых были затрачены миллионы песо. Министр спорта Доминиканской Республики Кельвин Круз, заручившись поддержкой президента Луиса Абинадера, объявил о политике нулевой терпимости к подобному вандализму и полностью запретил гаитянской команде проводить матчи на спортивных объектах страны.

фото: IMAGO/Alexandra Fechete/SPP / www.imago-images.de / Global Look Press

Сам матч завершился уверенной победой гаитян со счетом 4:1, причем дублем отметился нападающий английского Сандерленда Уилсон Исидор. Однако триумф на поле был омрачен политическим демаршем. Исидор позволил себе провокационное заявление о том, что весь остров Эспаньола принадлежит Гаити. Президент Доминиканской федерации футбола Хосе Дешам расценил эти слова как грубое посягательство на национальный суверенитет и анонсировал подачу официальных жалоб в ФИФА и КОНКАКАФ, представители которых пока хранят молчание.

Гаитянская сторона попыталась сгладить углы. Футбольная федерация, не став сразу комментировать запрет, позже опубликовала сообщение в социальной сети X, где акцентировала внимание на уважении к соседу за пределами поля. Посольство Гаити в Санто-Доминго объяснило высказывания футболиста эмоциями и накалом страстей, подчеркнув, что они не отражают официальную позицию правительства. Дипломатическая миссия также выразила благодарность доминиканским властям за организацию турнира, призвав не позволять спортивному соперничеству разрушать добрососедские отношения.

фото: IMAGO/Alexandra Fechete/SPP / www.imago-images.de / Global Look Press

В сложившейся ситуации подобные призывы звучат неубедительно на фоне системного политического кризиса. Отношения между двумя государствами давно вышли за рамки футбольного поля. С 2024 года администрация Абинадера проводит массовые депортации гаитян без документов, еженедельно высылая до десяти тысяч человек. Спортивные арены регулярно становятся заложниками этих противоречий. Достаточно вспомнить 2023 год, когда из-за конфликта вокруг канала на пограничной реке Массакр доминиканская сторона закрыла границу, а гаитянское министерство спорта в качестве ответной меры запретило своей сборной играть в Доминикане.

Турнирная жизнь между тем продолжается. Набравшая девять очков в группе А сборная Гаити в воскресенье встретится с Коста-Рикой в Сан-Хосе, в то время как Доминикана осталась с шестью баллами. Футбол в этом регионе перестал быть просто игрой, превратившись в инструмент политического давления и зеркало, в котором отражаются все противоречия соседствующих государств. Пока дипломаты и спортсмены обмениваются жалобами и запретами, страдает сама идея спортивного братства, которая на Эспаньоле остается лишь красивой, но недостижимой утопией.