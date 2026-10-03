Капитуляция Европы: НБА за копейки скупает европейский баскетбол

Евролига и НБА ведут переговоры о слиянии до 2027 года. Американцы угрожают создать конкурентную лигу, если соглашение не будет достигнуто. Планируется включение футбольных клубов и крупных инвесторов. Параллельно ФИБА затягивает возвращение России: отдельные лица допущены, но решение по сборным и клубам отложено до декабря 2026 года. Европейский баскетбол стоит перед выбором между американской экспансией и бюрократическим тупиком.

Распродажа европейского баскетбола: американский ультиматум НБА и бюрократический цирк ФИБА.

Будущее европейского баскетбола оказалось на грани выживания, а его спасение выглядит как классическая корпоративная экспансия. В понедельник, 5 октября, акционеры Евролиги соберутся на озере Комо в Италии, чтобы обсудить не просто сотрудничество, а фактическое слияние с Национальной баскетбольной ассоциацией. Северу Америки больше не интересны конкуренты: НБА намерена диктовать условия на старом континенте, и время на дипломатические реверансы закончилось.

Американский гигант планирует запустить собственный европейский проект в 2027 году, и это решение не подлежит обсуждению. НБА уже разработала модель лиги из 16 команд, включающей от 10 до 12 постоянных франшиз и несколько мест по спортивному принципу. Американцы дали понять, что реализуют эти планы независимо от итогов итальянских переговоров. Евролиге же предлагают либо войти в новую экосистему на правах младшего партнера, либо обречь себя на изнурительную и заведомо проигрышную конкуренцию.

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Позиция Евролиги выглядит шаткой. Пытаясь сохранить лицо, европейцы разрабатывают собственный план расширения до 24 команд, где к 13 постоянным участникам присоединятся максимум восемь долгосрочных франшиз. Однако за фасадом амбиций скрывается жажда наживы и отсутствие четкой стратегии. На восемь мест для долгосрочных франшиз уже поступило 14 заявок на общую сумму свыше 800 миллионов евро. Но аппетиты НБА куда более хищнические: по имеющимся данным, вступительные взносы в американский проект могут достигать от 500 миллионов до одного миллиарда долларов за клуб. При этом не всем 13 постоянным командам Евролиги будет гарантировано место в новой лиге.

В орбиту американской экспансии уже затягивает крупных игроков. Катарская корпорация QSI, владеющая Пари Сен-Жермен, подтвердила факт получения первого запроса еще два года назад и ведения активных переговоров как минимум год. Футбольные гранды Реал Мадрид, Милан и Барселона, которых прочат в роль базовых клубов новой лиги, хранят молчание, выжидая развития событий. География захвата тоже определена: НБА метит на Лондон, Париж, Рим, Милан, Берлин, Мюнхен, Стамбул, Мадрид, Афины, Барселону, Манчестер и Лион. Команды будут формироваться из старых клубов, сторонних инвесторов и футбольных франшиз.

Руководство итальянской лиги называет происходящее уникальным историческим шансом перестроить всю экосистему с участием ФИБА, однако независимые инсайдеры отмечают, что потенциальные инвесторы не спешат вкладывать деньги из-за неопределенности позиции самой Евролиги. Бывший игрок, а ныне агент Пит Микеал, прямо указывает на финансовую несостоятельность европейской модели. По его мнению, только американские деньги, миллиардные обороты и агрессивный маркетинг НБА способны решить хронические проблемы с выплатами игрокам и поднять профессионализм на новый уровень. Генеральный директор НБА по Европе и Ближнему Востоку Джордж Айвазоглу уже готовится представить детали этой экспансии на лондонском саммите, обещая решить вековые конфликты между клубными и национальными календарями, что позволит игрокам бесперебойно выступать за клубы и сборные.

фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

На фоне этой циничной корпоративной гонки за миллиардами бюрократический аппарат ФИБА демонстрирует образцы запредельной неспешности и политизированности. После отстранения российских команд и сборных весной 2022 года, что нанесло серьезный удар по популярности спорта, в ФИБА словно очнулись лишь спустя годы. Процесс возвращения России растянут во времени и оброс сложнейшими дипломатическими процедурами.

Весной 2022 года отстранение России вызвало глубокий кризис. Лишь в мае 2026 года молодежная сборная России по баскетболу 3х3 среди игроков до 21 года получила допуск к Лиге наций. Летом того же года делегация РФБ посетила Катар, Китай и Египет, провела встречи с руководством ФИБА Китай и основателем NYBO, а в августе приняла участие в Академии ФИБА в Женеве. Первого сентября ФИБА объявила о снятии ограничений с отдельных российских баскетболистов, тренеров и судей для классического баскетбола и формата 3х3.

Однако это лишь полумеры. Дорожная карта поэтапного возвращения, обсуждавшаяся в Мюнхене в январе 2026 года, и участие президента РФБ Андрея Кириленко в заседаниях Центрального бюро ФИБА в Берлине в апреле 2026 года пока не привели к главному решению. Возвращение российских сборных и клубов на командном уровне отложено до декабря 2026 года, когда Центральный совет ФИБА наконец-то соизволит рассмотреть этот вопрос.

Таким образом, европейский баскетбол оказался в тисках двух разных, но одинаково безжалостных систем. С одной стороны — бездушная американская корпорация, готовая купить или уничтожить конкурента ради расширения своей империи. С другой — неповоротливая международная федерация, использующая спорт как инструмент политического торга. И пока функционеры делят сферы влияния и обсуждают дорожные карты, традиционный европейский баскетбол стремительно теряет свою идентичность, становясь либо придатком НБА, либо заложником бюрократических интриг.