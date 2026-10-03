Матвей Сафонов рассказал о подарке в России, который его шокировал

Голкипер французского клуба «ПСЖ» и национальной сборной России Матвей Сафонов поделился историей об удивительном и необычном подарке, который ему преподнесли на родине. Вратарь рассказал, что ему подарили корову, а точнее — телёнка.

В своем телеграм-канале 27-летний футболист сообщил, что ему преподнесли в дар корову, а точнее — телёнка. По словам вратаря, сказать, что он был удивлен, — значит ничего не сказать. Спортсмен предположил, что это один из самых необычных подарков, которые он когда-либо получал, уточнив, что животное является самкой и его зовут Мотя.

Помимо того, что спортсмен лично покормил своего телёнка, он освоил и другие навыки сельской жизни. По словам голкипера, он также научился доить корову и ездить на тракторе.

Матвею Сафонову 27 лет. Он является воспитанником «Краснодара», за основной состав которого выступал до 2024 года, после чего принял решение о переходе в «ПСЖ». В настоящее время вратарь находится в расположении сборной России, готовясь к товарищеским матчам.

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