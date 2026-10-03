Названы сроки возвращения на международные турниры российских волейболистов с национальной символикой

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко проинформировал о том, что отечественные команды примут участие во всех международных соревнованиях 2027 года, используя при этом государственный флаг и гимн.

Руководитель спортивного ведомства подчеркнул, что молодежные коллективы уже успешно завершили отборочные этапы и одержали в них победы, выступая под своим флагом и с национальным гимном. По его словам, следующие отборочные турниры будут организованы для спортсменов других возрастных категорий, а также по дисциплине пляжного волейбола для получения допуска к международным стартам 2027 года. В ближайшее время основное внимание будет приковано к национальным чемпионатам, однако уже с 2027 года российские команды планируют вернуться к выступлениям в полном объеме с использованием государственной символики.

Станислав Шевченко уточнил, что ближайшим международным стартом для основного состава станет Лига наций. Подробное расписание этого турнира будет сформировано в октябре. Он заверил, что абсолютно все соревнования, запланированные на 2027 год, будут сыграны российскими спортсменами.

Глава ВФВ добавил, что в 2027 году запланировано множество различных состязаний, включая турниры разных возрастов, чемпионаты Европы и отборочные матчи. По всем допускам — как на европейском, так и на мировом уровне — российская сторона намерена на взрослом уровне участвовать во всех официальных мероприятиях с флагом и гимном.

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