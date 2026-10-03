Овечкин установил новое достижение в своей карьере в НХЛ

Овечкин вышел на третье место по числу сезонов в роли капитана

Овечкин вышел на третье место по числу сезонов в роли капитана одной команды в истории НХЛ Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Каролиной Харрикейнз» (5:2), благодаря чему улучшил свой результат по числу сезонов в роли капитана одной команды в истории лиги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз», который завершился победой «столичных» со счетом 5:2. Благодаря выходу на лед в этом матче Овечкин улучшил свое историческое достижение по продолжительности капитанства в одной команде.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для Овечкина стартовал 18-й сезон в статусе капитана «Вашингтон Кэпиталз». Этот результат позволил россиянину выйти на третье место в истории североамериканской лиги по данному показателю. Абсолютным рекордсменом остается Сидни Кросби, который возглавляет «Питтсбург Пингвинз» на протяжении 20 сезонов. Вторую строчку удерживает Стив Айзерман, руководивший «Детройт Ред Уингз» в течение 19 чемпионатов.

В этой встрече 41-летний нападающий отметился результативной передачей, набрав первое очко в новом сезоне. Овечкин продолжает оставаться главным снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В его активе сейчас 929 заброшенных шайб в 1573 проведенных матчах.

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