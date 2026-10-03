Подопечные Зидана впервые потеряли очки: Франция не смогла обыграть Италию в Лиге наций

Национальная команда Франции по футболу не сумела добиться победы над сборной Италии в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Поединок состоялся на домашней арене «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершился результативной ничьей со счетом 1:1.

На 55-й минуте игры французская сборная вышла вперед усилиями Майкла Олисе. Полузащитник успешно реализовал момент после розыгрыша стандартного положения. Однако преимущество хозяев продержалось недолго: спустя 13 минут защитник итальянской команды Алессандро Бастони восстановил равенство на табло, воспользовавшись грубой ошибкой оборонительной линии Франции.

На 85-й минуте хозяева поля оказались в численном меньшинстве. Вторую желтую карточку в матче получил защитник сборной Франции Дайо Упамекано, который был вынужден досрочно покинуть поле.

Для французского коллектива эта ничья стала первой потерей очков с момента назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды. В двух предыдущих стартовых матчах под его началом «трехцветные» с одинаковым минимальным счетом 1:0 взяли верх над сборными Турции и Бельгии.

После проведенных трех туров в активе сборной Франции значится семь набранных баллов, что позволяет ей продолжать лидировать в первой группе Лиги А. Итальянская команда имеет в своем активе четыре очка.

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