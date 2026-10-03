Россия с флагом и гимном успешно выступила на Кубке мира по плаванию

В столице Азербайджана Баку завершился первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде сезона-2026. Сборная России, которая выступала под своим национальным флагом и с государственным гимном, заняла третье место в общекомандном медальном зачёте. По итогам соревнований на счету российских пловцов оказалось пять золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград.

Победителем первого этапа стала сборная США, завоевавшая семь золотых, три серебряные и три бронзовые медали. Второе место заняли хозяева воды — китайцы, у которых в активе шесть золотых, две серебряные и девять бронзовых наград.

Подготовка национальной команды к чемпионату мира — 2026 по короткой воде началась успешно. До главного старта декабря еще далеко, и сейчас команда постепенно набирает соревновательный ход на этапах Кубка мира. Для всех российских пловцов этот турнир стал лишь первым стартом после чемпионата Европы в Париже и периода отпусков.

Впереди у команды запланированы еще два этапа Кубка мира. После них состоится чемпионат России, к которому пловцам нужно будет подойти на пике формы, а затем и чемпионат мира, где необходимо будет показать свой максимум.

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