Россиянка снялась с матча на турнире в Пекине

Теннисистка Анна Калинская снялась с матча на турнире в Пекине

Российская теннисистка Анна Калинская досрочно завершила выступление на турнире WTA в Пекине — она снялась с матча второго круга против китаянки Чжэн Циньвэнь.

Во время третьего сета спортсменка запросила медицинский перерыв. К моменту остановки игры счёт составлял 6:7 (4:7), 6:4, 3:0 — лидировала Чжэн Циньвэнь, которая участвовала в турнире по специальному приглашению организаторов. Калинская, имевшая 15‑й номер посева, была вынуждена прекратить борьбу.

Анне Калинской 27 лет, в рейтинге WTA она занимает 22‑ю строчку. В её активе — четыре титула WTA, все завоёваны в парном разряде. Наиболее значимые достижения россиянки на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году и Открытого чемпионата Франции в 2026 году.

Сопернице Калинской, Чжэн Циньвэнь, — 23 года, она располагается на 54‑й позиции в мировом рейтинге.

Турнир в Пекине входит в категорию WTA 1000, матчи проходят на хардовом покрытии.