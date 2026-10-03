Русский десант в Пекине: Медведев поднимется в топ-5, а Рублев движется к рекорду ATP

Октябрь 2026 года, и азиатский тур вновь становится русской вотчиной. Пока западные коллеги судачат о перестановках в мировом теннисе, наши парни в Пекине устроили настоящий мастер-класс. И дело даже не просто в выходах в четвертьфиналы турнира категории ATP 500. Дело в том, как именно Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов решают свои задачи. Давайте разберём их игру без лишнего пафоса, но с полным вниманием к тому, что происходило на корте.

Начнём с Андрея Рублева, который на данный момент является второй ракеткой России и 24-м номером мирового рейтинга. Его матч второго круга против соотечественника Романа Сафиуллина, 84-й ракетки мира, получился настоящим триллером, растянувшимся на 2 часа и 2 минуты. Финальный счёт 6:2, 3:6, 6:4 отлично отражает качели, которые происходили на площадке.

Если смотреть на то, как теннисисты распоряжались своей подачей, картина получается любопытная. Роман Сафиуллин выглядел даже острее на старте своих геймов: 15 эйсов против 12 у Андрея. Более того, Роман был предельно точен в редких моментах, когда имел право на ошибку, реализовав свой единственный заработанный брейк-пойнт. У Рублёва же статистика реализации моментов скромнее: 3 брейк-пойнта из 12. Казалось бы, где эффективность?

Но теннис — это не только точечные удары, это ещё и умение давить массой. Андрей допустил всего одну двойную ошибку против трёх у соперника и просто заставил Романа ошибаться на дистанции. Для Рублёва, на счету которого уже 18 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), этот четвертьфинал стал уже девятым в нынешнем сезоне (и шесть из них он успешно выиграл). Он вошёл в элитный клуб теннисистов, которых в 2026-м всего пятеро, кому покорилась такая отметка стабильности. В карьере Андрея это 91-й выход в стадию восьми сильнейших. Теперь его ждёт проверка на прочность в лице десятой ракетки мира австралийца Алекса де Минаура. Посмотрим, хватит ли Андрею его фирменного напора, чтобы пробить австралийскую стену.

Совсем другую песню мы увидели в исполнении Даниила Медведева. Первая ракетка России и шестой номер мирового рейтинга, а на посеве в Пекине и вовсе третий, показал эталонный теннис. Если Рублёв берет характером и объемом, то Даниил — это хирургическая точность. Его матч против немца Яна-Леннарда Штруффа завершился гораздо быстрее, уложившись в 1 час и 28 минут. Счёт 6:4, 6:3 не оставляет пространства для иллюзий: Медведев полностью контролировал ситуацию.

Даниил Медведев. Фото: Федерация тенниса России

Штруфф — боец крепкий, но против системы Медведева ему просто нечего было противопоставить. Даниил выполнил 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и безжалостно наказал соперника за слабину, реализовав три брейк-пойнта из девяти. Немец же сделал шесть эйсов, дважды ошибся на подаче и не смог забрать ни один из двух своих брейк-пойнтов.

Но главный итог этого матча даже не в счёте, а в рейтинговых баллах. По итогам соревнований Даниил впервые с января 2025-го вернется в заветный топ-5. Он обойдёт канадца Феликса Оже-Альяссима и поднимется на пятую строчку. Это мощнейший заявочный материал. В следующем раунде Медведева ждёт аргентинец Франсиско Серундоло, 22-я ракетка мира. Если Даниил сыграет так же хладнокровно, как со Штруффом, у Серундоло не будет никаких шансов.

Нельзя обойти стороной и Карена Хачанова. Серебряный призер Олимпиады-2020 и 26-я ракетка мира привык работать в тени суперзвезд, но делает своё дело безупречно. Еще днём ранее Карен уверенно разобрался со словаком Алексом Молчаном, который занимает 96-е место в рейтинге, — 7:5, 6:3.

Три российских теннисиста в четвертьфиналах престижного турнира — это не просто удачное стечение обстоятельств. Пекин-2026 наглядно показывает: наши игроки диктуют условия, ломают чужие рейтинги и доказывают, что умеют выигрывать по-разному. Кто-то берёт измором, как Андрей Рублёв, кто-то душит тактикой, как Даниил Медведев, а кто-то просто молча делает свою работу, как Карен Хачанов.