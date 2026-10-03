Счет 7:0: сборная Англии уничтожила Хорватию в Лиге наций

Сборная Хорватии потерпела крупнейшее поражение в своей истории — 0:7 от Англии

Сборная Англии разгромила Хорватию со счетом 7:0 в гостевом матче третьего тура Лиги наций УЕФА, информируют организаторы турнира. Этот результат стал самым крупным поражением в истории хорватской команды.

Английская сборная уверенно контролировала игру и забила семь мячей. Гарри Кейн оформил дубль на 8‑й и 53‑й минутах. Джуд Беллингем отличился на 21‑й минуте, Энтони Гордон — на 39‑й. Букайо Сака забил дважды — на 45‑й и 68‑й минутах. Морган Роджерс довел счет до разгромного на 87‑й минуте.

Хорватия ранее терпела максимальное поражение в 2018 году, когда уступила Испании 0:6. Новый результат превзошел тот антирекорд.

После трех туров Англия набрала 6 очков и занимает второе место в группе. У Хорватии — 3 очка и третья позиция.

Ранее мы писали: Шесть голов без ответа: сборная России уничтожила Намибию в Екатеринбурге

Читайте также: Фигуристка Петросян рассказала о проблемах со здоровьем

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.