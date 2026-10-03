Шесть безответных мячей: Россия уничтожила Намибию в Екатеринбурге

3 октября сборная России разгромила Намибию со счётом 6:0 в товарищеском матче на «Екатеринбург Арене». Голы забили Садулаев, Пруцев, Тюкавин, Глушенков и Петров с пенальти, также был автогол. Екатеринбург стал 16-м городом, принявшим домашний матч россиян. Результат учтут в рейтинге ФИФА, где Россия занимает 36-е место. Следующая игра пройдёт 6 октября против Нигерии в Нижнем Новгороде.

Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Намибии в товарищеском матче, который состоялся 3 октября на стадионе «Екатеринбург Арена». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля. Обслуживал игру главный арбитр из Узбекистана Абдурашид Худойберганов.

фото: Михаил Шапаев, РФС

Счёт был открыт на 37-й минуте усилиями нападающего Лечи Садулаева. Во втором тайме преимущество российской команды последовательно наращивалось: на 54-й минуте отличился полузащитник Данил Пруцев, на 65-й — Константин Тюкавин, на 84-й — Максим Глушенков. Пятый мяч на 87-й минуте провёл полузащитник Максим Петров, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Окончательный результат на второй компенсированной минуте зафиксировал автогол: вратарь сборной Намибии Камаиджанда Ндисиро направил мяч в собственные ворота.

фото: Михаил Шапаев, РФС

Для Екатеринбурга этот матч стал историческим: город впервые принял домашнюю игру национальной команды и стал шестнадцатым по счёту в соответствующем списке, а также самым восточным и наиболее удалённым от Москвы. До этого сборная России проводила встречи в пятнадцати городах на двадцати пяти стадионах.

фото: Михаил Шапаев, РФС

Результат матча будет учтён при формировании рейтинга Международной федерации футбола. В настоящее время сборная России занимает в нём 36-е место, команда Намибии располагается на 122-й строчке.

Напомним, что 29 сентября российские футболисты в Казани обыграли сборную Ирана со счётом 2:0. Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут 6 октября в Нижнем Новгороде против сборной Нигерии. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от участия в официальных международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, в связи с чем ограничивается проведением товарищеских матчей.