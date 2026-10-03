Судьи лишили Аделию Петросян "золота" в Грузии: причины победы эстонской фигуристки

Аделия Петросян взяла серебро на турнире Trialeti Trophy в Батуми, набрав 204,16 балла. Победила эстонка Нина Петрыкина (205,94), бронза у Анны Фроловой (203,21). Это первый старт Петросян после Олимпиады и дебют с тренером Инной Гончаренко. Несмотря на чистый прокат россиянки, судьи отдали золото Петрыкиной с ошибками. Петросяна довольна результатом, отметив важность собранности. Гончаренко похвалила волю подопечной к победе.

В грузинском Батуми завершились соревнования женщин на международном турнире по фигурному катанию серии Челленджер Trialedi Trophy. Российская спортсменка Аделия Петросян продемонстрировала великолепное катание и завоевала серебряную медаль, уступив лишь представительнице Эстонии. Тройку призеров замкнула еще одна фигуристка из России Анна Фролова.

По итогам двух программ Петросян набрала 204,16 балла, сложив 68,42 балла за короткую и 135,74 балла за произвольную программу. Ее произвольный прокат получился на редкость чистым, хотя и не содержал максимального технического набора. Фигуристка успешно исполнила сольные тройные лутц, сальхов и риттбергер, а также тройной флип. В каскадах и секвенциях она выполнила комбинацию из тройного риттбергера и двойного тулупа, а также сложную дорожку из тройного флипа и двух двойных акселей. Строгие арбитры высоко оценили старания спортсменки, однако золотая медаль ускользнула из-за досадной технической мелочи: для победы не хватило всего одного оборота в каскаде.

Победительницей соревнований стала двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина, представляющая Эстонию. Эстонская фигуристка набрала 205,94 балла, получив 74,69 за короткую и 131,25 за произвольную программу. Примечательно, что триумфаторше не удалось показать идеального катания. В ее программе присутствовали серьезные ошибки, включая срыв четверного прыжка и падение. Тем не менее, во второй половине проката судьи лояльно отнеслись к неуверенным элементам, щедро компенсировав это высокими оценками за компоненты и репутацию спортсменки.

фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

Бронзовую награду завоевала 21-летняя Анна Фролова с результатом 203,21 балла, сложив 73,31 балла за короткую и 129,90 за произвольную программу.

Для 19-летней Аделии Петросян, трехкратной чемпионки России и участницы Олимпийских игр в Милане, этот старт стал первым международным турниром после Олимпиады в Италии, где она ранее заняла шестое место в женском одиночном катании. Кроме того, соревнования в Грузии стали дебютным соревнованием для спортсменки под руководством ее нового наставника Инны Гончаренко. В активе Петросян также имеются победы в финалах Гран-при России.

Ее соперница по пьедесталу Анна Фролова также обладает внушительным списком достижений. В ее коллекции есть серебряная и бронзовая медали финалов Гран-при России 2024 и 2025 годов соответственно, бронзовая награда юношеских Олимпийских игр 2020 года, а также бронза этапа Челленджер Kinoshita Group Cup 2026 года.

фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

После завершения соревнований Аделия Петросян поделилась своим эмоциональным состоянием, отметив, что испытывает радость, огромное облегчение и сильную физическую усталость. Фигуристка призналась, что впервые в сезоне смогла полностью и чисто откатать свою произвольную программу. Изначально она не ставила перед собой жестких задач по завоеванию медалей, рассматривая турнир прежде всего как возможность апробировать свои программы на международной арене, и осталась довольна итоговым результатом.

Спортсменка отвергла сравнения с так называемыми спортсменами плюс-старт, которые показывают максимум только на соревнованиях. По ее мнению, сегодняшний успех стал результатом кропотливой работы и своеобразным волшебством, а не просто особенностью психологии. Петросян выразила уверенность, что важную роль сыграла ее собранность и поддержка знакомых людей.

Несмотря на успешный старт, фигуристка не собирается сбавлять обороты. Она осознает, что груз ответственности никуда не исчез, и ей предстоит продолжать доказывать свою состоятельность как самой, так и окружающим. Спортсменка отметила, что научилась спокойнее реагировать на возможные неудачи и перестала тратить эмоции на бесполезные переживания. Отдельно она затронула тему подготовки, признавшись, что процесс накатывания программ под музыку на официальных стартах все еще требует адаптации, поскольку на тренировках элементы отрабатываются без музыкального сопровождения, однако общий прогресс ее удовлетворяет.

Тренер фигуристки Инна Гончаренко также подвела итоги выступления своей подопечной. Наставница выразила глубокое удовлетворение не столько самим фактом завоевания подиума, сколько бойцовскими качествами и волей к победе, которые Петросян проявила на льду. Гончаренко подчеркнула, что для нее важнейшим достижением стало преодоление спортсменкой ряда личных неблагоприятных обстоятельств. Тренер отметила, что хотя любые участники соревнований надеются на медали, именно внутренний процесс и характер, продемонстрированный фигуристкой, стали главной победой в Батуми.