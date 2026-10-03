Либерал-демократы требуют от премьера Бернхема раскрыть детали встреч с владельцами «Манчестер Сити». Поводом стала его защита клуба после вердикта о нарушениях на 900 млн фунтов. Оппозиция подозревает конфликт интересов и призывает сообщить о всех контактах с инвесторами из Абу-Даби за время работы Бернхема мэром, включая получение бесплатных услуг.

Тень сомнений над премьер-министром: либерал-демократы требуют прозрачности в отношениях Энди Бернхема и владельцев «Манчестер Сити».

Британские либерал-демократы инициировали жесткое политическое расследование действий премьер-министра Энди Бернхема, потребовав от него полной прозрачности в отношениях с владельцами футбольного клуба «Манчестер Сити». В пятницу, 2 октября, представители партии призвали главу правительства раскрыть информацию о любых контактах с инвесторами из Абу-Даби и связанными с ними структурами. Поводом для беспрецедентного давления послужили недавние высказывания премьера, которые оппозиция расценила как попытку защитить представителей эмирата на фоне грандиозного финансового скандала вокруг клуба.

Энди Бернхэм, занимавший пост мэра Большого Манчестера в период с мая 2017 года по июнь 2026 года, на этой неделе публично выразил обеспокоенность по поводу возможной смены владельца у «горожан». Премьер-министр отметил, что нынешние инвесторы стали ключевыми партнерами в формировании современного облика Манчестера и трансформации команды в мировую футбольную державу. Однако такая риторика прозвучала спустя всего несколько часов после вынесения знакового судебного вердикта против клуба, что немедленно спровоцировало волну возмущения в политических кругах.

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Теневой министр культуры Анна Сабина направила официальное письмо на имя премьер-министра, в котором подчеркнула, что футбольные болельщики по всей стране вправе ожидать равного применения законов вне зависимости от финансового статуса и влияния фигурантов. Представительница оппозиции по вопросам культуры, СМИ и спорта выразила недоумение тем, что глава кабинета министров встал на защиту владельцев клуба практически сразу после оглашения обвинительного решения. В своем обращении Сабина потребовала от Бернхема предоставить исчерпывающий отчет о всех встречах, переговорах и контактах с представителями City Football Group, Abu Dhabi United Group и правительством Объединенных Арабских Эмиратов, начиная с периода его работы на посту мэра. Особое внимание в требовании уделено раскрытию информации о любых бесплатных услугах или преференциях, полученных премьером от этих структур.

Требование оппозиции подкрепляется серьезностью обвинений, предъявленных «Манчестер Сити». Во вторник Премьер-лига официально заявила, что клуб на протяжении почти десятилетия применял фиктивные коммерческие контракты для искусственного завышения доходов и занижения расходов. Масштаб финансовых махинаций, по данным регулятора, превысил 900 миллионов фунтов стерлингов, или 1,19 миллиарда долларов. Независимая комиссия уже признала команду виновной в грубых нарушениях финансовых правил, однако «горожане» подали апелляцию, стремясь отменить вердикт и избежать суровых санкций. При этом официальные представители клуба категорически отрицают какие-либо правонарушения.

фото: IMAGO/Diego Simon / www.imago-images.de / Global Look Press

Пытаясь сгладить нарастающий скандал, канцелярия премьер-министра в четверг выпустила заявление о том, что в случае доказательства финансовых нарушений «Манчестер Сити» должен будет понести соответствующее наказание. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для успокоения страстей. Теневой министр спорта Луи Френч призвал правительство полностью исключить вмешательство политики в футбольные процессы и гарантировать, что работа независимой комиссии по расследованию деятельности клуба будет проходить в условиях абсолютной свободы от любого внешнего влияния.

Ситуация вокруг Энди Бернхема обнажает острую проблему конфликта интересов на высшем уровне государственного управления. Попытки премьера балансировать между защитой региональных экономических партнеров и соблюдением принципов верховенства закона ставят под угрозу доверие к его администрации, требуя немедленного и исчерпывающего ответа на все неудобные вопросы.