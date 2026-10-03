Титулованный армрестлер умер в возрасте 19 лет

Трагическая новость пришла из мира армрестлинга: скончался французский спортсмен Итан Лови — ему было всего 19 лет. Об этом проинформировала пресс‑служба Международной федерации армрестлинга.

Детали, касающиеся причины смерти, не раскрываются.

За свою спортивную карьеру Лови добился заметных успехов: он дважды поднимался на третью ступень пьедестала на юниорских чемпионатах мира. Кроме того, в копилке его наград — серебро и бронза юниорских чемпионатов Европы.

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