В Федерации футбола Португалии определились, что делать с Роналду

Руководство Федерации футбола Португалии выразило желание вновь видеть нападающего Криштиану Роналду в составе сборной страны. Об этом второго октября сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, руководство футбольного союза активно работает над урегулированием конфликта с целью восстановления отношений с игроком. На следующей неделе запланирована встреча, в которой примут участие все стороны, включая самого Роналду и главного тренера национальной команды Жорже Жезуша. В федерации особо подчеркивают, что 41-летний португалец заслуживает уважительного и достойного завершения своей карьеры в сборной.

Ранее, второго октября, Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию в команде, заявив об отсутствии раскола в сборной Португалии. Специалист отметил, что произошедшие события не разобщили коллектив и не приведут к его разъединению в будущем.

Первого октября национальная команда Португалии провела матч против сборной Дании уже после отъезда Криштиану Роналду. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 4:2.

Накануне игры с датчанами Криштиану Роналду покинул расположение сборной. После этого он выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что в скором времени намерен подробно рассказать общественности о причинах своего решения.

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