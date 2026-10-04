19-летняя чемпионка России объявила о завершении спортивной карьеры

Гимнастка Попова объявила об уходе из спорта после операции на позвоночнике

Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова объявила о завершении выступлений в большом спорте. Ей 19 лет. О своём решении спортсменка сообщила в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой).

Попова планирует остаться в гимнастике: она намерена участвовать в спортивных шоу и концертах, заниматься проектами и проводить мастер-классы.

В 2023 году гимнастка выиграла чемпионат России в личном многоборье, опередив Марию Борисову и Лалу Крамаренко. В конце 2024-го Попова перенесла операцию на позвоночнике. В мае 2025 года бывший главный тренер сборной России Ирина Винер говорила, что у спортсменки установлены четыре титановых позвонка, но она сможет продолжить выступать.

В августе Попова вышла замуж за хоккеиста Павла Гоголева.

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*соцсеть принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой.