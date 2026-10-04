Аделия Петросян начала путь воина: поменять ничего нельзя, как бы «ни бесилась»

Аделия Петросян на турнире под эгидой ISU серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Грузии оказалась на второй ступеньке пьедестала. Новый тренер фигуристки Инна Гончаренко считает, что пока важно не место, а само выступление, путь, который был пройден спортсменкой.

Вопрос знатокам: серебро для Аделии Петросян — это хорошо или плохо? На турнире, при всем уважении, о котором раньше если бы мы и рассказывали, то с долей ехидства. Наших-то звезд эти соревнования обычно почти никогда и не касались, а внезапно выскакивающие высоченные оценки на «бэшке» у середняков как раз и воспринимались как локальный триумф локальных триумфаторов.

Но «раньше» и «сейчас» знак равенства не выдерживают. Поэтому так: хорошо это или плохо конкретно для Петросян на первом международном турнире в сезоне после изменений, случившихся у нее между Олимпийскими играми и началом осени? Ничего плохого в серебряной медали, конечно, нет. Особенно уж хорошего, чему можно петь победную песню, за исключением «пробы пера» и попадания в список запасных на этапы Гран-при ISU (а список может так списком и остаться), пока тоже.

Но сегодня эти «бэшки» — наш поводырь в мир большого катания. А мы — да, если и не слепые котята, то еще явно не чемпионы породы. И когда нет сокрушительный для соперников победы в стиле Евгения Семененко, которая все судейские сомнения и желания может задавить в зародыше, то первого места и не будет. Потому что всегда найдется тот, кто при прочих равных (или притянутой оценке к равной, что прекрасно было отработано в Грузии) окажется выше. Потому что на международной арене он четыре года без нас просто был. Авторитет последних лет — имеется.

Судейство в Грузии было, не обижая хозяев, скажем так: весьма своеобразным. Только лишь Нина Петрыкина из Эстонии нарушила тенденцию турнира: золото к золоту. Ну — было оно таким, это судейство, и — было. Неприятно, но и то, что показали наши спортсмены (или не показали), никуда не делось. И пока это важнее.

Так что увидели мы в исполнении Аделии Петросян в Батуми? Выступлением фигуристка ответила на некоторые вопросы, которых вообще-то вокруг нее — рой и маленькая тележка с дополнительным роем. Для неоднократной чемпионки России это был первый выход на соревновательный лед в сезоне. И первый после Олимпийских игр-2026 и смены тренера: фигуристка покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе, выбрав для работы Инну Гончаренко. Внезапный уход, показавшийся многим спонтанным, привел к ускоренной подготовке к контрольным прокатам. Но программы к ним были поставлены, и их высокий потенциал обозначен.

К исполнению элементов на прокатах были претензии, ошибки весьма открыто намекнули, что Петросян до возвращения к былому требуется именно время, причем не неделя-две. А сделать вывод, правильным ли окажется решение Аделии выйти через десяток дней на старт «Челленджера», где уже надо будет ещё и с судейскими оценками показать две программы, можно только в режиме реального соревновательного проката.

Кстати, в Москве же фигуристка сказала, что ее будущее, «как и всегда, туманно». Сознательно или нет, но туман во многом спортсменка все же напустила сама: за уходом от Тутберидзе сначала виделись вообще пропуск сезона и восстановление от травмы (о котором позже говорила и тренер Гончаренко: оно отложено на будущее). Затем интриговало то ли участие спортсменки в контрольных прокатах, то ли нет? То ли постоянное сотрудничество с Инной Гончаренко, то ли временное — исключительно для подготовки к прокатам? И, наконец, то ли участие в «Челленджерах», то ли нет? Правда, почти все текущие вопросы все же оказались закрыты до выхода на международный лед. В прокатах Аделия участвовала, на «Челленджер» прилетела. И уже в Батуми успела сказать: сотрудничество с Гончаренко будет идти на постоянной основе, они друг другу подходят.

Оставалось ключевое: а с чем приехала-то трехкратная чемпионка России на первый международный старт? Короткая программ на соревнованиях в Грузии осталась за двукратной чемпионкой Европы Ниной Петрыкиной, на втором месте расположилась наша Анна Фролова, на третьем — Анастасия Губанова, тоже чемпионка Европы, к тому же представляющая Грузию. Адель готовилась к произвольной с четвертого места: до бронзы — 2,27 балла, до первого места — 6,27. И сделала ставку на упрощенную программу, но исполненную чисто.

Она, эта ставка, сработала. (Конечно, ни о каких четверных прыжках речь пока не идёт.) В помощь выступили и конкурентки, допустившие срывы. Анна Фролова, несмотря на итоговую бронзу, была очень расстроена, даже сказала, что произвольным прокатом с ошибками «в унитаз спустила то, ради чего, возможно, три года пахала». И главное, как она считает, никаких глобальных причин для провала не было. Было «чуть-чуть болезненное состояние», но и на разминке, и на тренировке она всё сделала, «никаких поводов сомневаться в себе не было». Но ошибки были, в ее произвольную «впорхнула» даже столь не свойственная Ане «бабочка».

Нина Петрыкина, несмотря на огрехи произвольной программы, на первом месте все же удержалась: четверной сальхов не удался, было и падение с тройного прыжка. Что, впрочем, не помешало двукратной чемпионке Европы получить компоненты на два балла выше, чем судьи выделили Петросян с чистым прокатом. За две программы эстонка набрала 205,94, ее оценка на 1,78 балла оказалось выше оценки Аделии.

Петросян сделала в Батуми практически все, что было запланировано спортсменкой вместе с новым тренером. Обе оказались довольны. И исполненной без срывов произвольной, и проявленным характером. Да, каскады пока фигуристка делает не из двух тройных прыжков, да и дорожка шагов опустилась в Батуми до второго уровня. Но сама Аделия сформулирует это так: много было сделано, чтобы выйти и показать «даже не максимум, а то, что было уже наработано». И если совсем честно, то медали рада, но «больше хочется поработать над своими ошибками». Сказала, что их было много, «легкости точно не хватает, про уверенность вообще молчу», но цель понятна: «буду потихоньку все исправлять».

И важные акценты после финала Аделия все-таки расставила. Сказала, что мыслей об окончании карьеры не было, а вот пропускать сезон или нет, думала. Но международные старты для наших фигуристов оказались частично открыты — это все и решило: надо пробовать бороться уже сейчас. Есть проблемы здоровья, но, видимо, будут отодвинуты на межсезонье. Есть всё тот же груз ответственности, никуда не делся. И надо снова набирать и набирать форму.

И еще она поняла (и проговорила вслух — а это уже половина успеха), что уже ничего не поменяет, «как бы н