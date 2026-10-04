Андреева прошла в четвертый круг турнира WTA в Пекине

Теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине, обыграв в третьем раунде представляющую Узбекистан Полину Кудерметову. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Андреева была посеяна на турнире под четвертым номером, тогда как Кудерметова выступала без посева. В следующем раунде российская спортсменка сыграет с победительницей матча между украинкой Дарьей Снигур и австралийкой Тайлой Престон, которые также не получили номеров посева.

Ранее россиянка Диана Шнайдер прошла во второй круг турнира WTA в Пекине, разгромив Джанис Тьен со счетом 6:0, 6:4. В 1/16 финала российская теннисистка сразится в паре Екатерина Александрова (19-й номер посева) — Александра Соснович.

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