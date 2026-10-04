Бронзовая медаль чемпионата мира по дзюдо досталась россиянке

Сабина Гилязова стала бронзовым призёром чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку. В поединке за третье место в категории до 48 кг она победила другую россиянку Марину Воробьёву.

32-летняя Гилязова также имеет награды чемпионатов Европы: серебро в 2026 году и бронзовые медали в 2021-м и 2023-м.

Мировое первенство завершится 11 октября. Российские дзюдоисты выступают на турнире с национальной символикой.

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