...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 83.76 93.77
...
 Свежий номер Подписка

Спорт 933

Бронзовая медаль чемпионата мира по дзюдо досталась россиянке

Россиянка Сабина Гилязова завоевала бронзу чемпионата мира по дзюдо

Россиянка Сабина Гилязова завоевала бронзу чемпионата мира по дзюдо
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Сабина Гилязова стала бронзовым призёром чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку. В поединке за третье место в категории до 48 кг она победила другую россиянку Марину Воробьёву.

32-летняя Гилязова также имеет награды чемпионатов Европы: серебро в 2026 году и бронзовые медали в 2021-м и 2023-м. 

Мировое первенство завершится 11 октября. Российские дзюдоисты выступают на турнире с национальной символикой.

Читайте также: 

Без Каниковского и Арбузова: кто вытащит Россию на ЧМ по дзюдо в Баку.

Чемпиона мира по дзюдо Матвея Каниковского на время отстранили из-за допинга.

Подписаться

Автор: