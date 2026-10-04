Бруну Фернандеш опроверг слухи о расколе в сборной Португалии после внезапного ухода Криштиану Роналду из лагеря в Копенгагене. Сорокаоднолетний нападающий покинул команду после заявления тренера Жоржи Жезуша о напряженности в отношениях. Фернандеш назвал Роналду величайшим символом страны и призвал прекратить разжигать смуту. Жезуш пытается переключить внимание на матч Лиги наций против Норвегии четвертого октября.

Скандал в расположении сборной Португалии обнажил кризис управления и лицемерие футбольных властей.

Полузащитник и капитан сборной Португалии Бруну Фернандеш выступил с попыткой замять грандиозный скандал разразившийся в национальной команде. В субботу, третьего октября, тридцатидвухлетний хавбек заявил что лично пообщался с Криштиану Роналду и полностью опроверг слухи о расколе в коллективе. Однако подобные заверения выглядят скорее как отчаянная попытка сохранить видимость благополучия чем отражением реальности. Сорокаоднолетний Роналду, являющийся лучшим бомбардиром в истории команды и выступающий за саудовский клуб “Аль Наср”, в среду тридцатого сентября в спешке покинул тренировочный лагерь в Копенгагене. Этот демарш произошел буквально через несколько часов после того, как главный тренер Жоржи Жезуш публично признал наличие напряжения в их отношениях. Нападающий уехал за день до важнейшего матча группового этапа Лиги наций против Дании, который португальцы в итоге выиграли со счетом четыре – два.

фото: соцсети Джорджины Родригес

Сам Роналду в социальной сети Инстаграм объяснил свой отъезд решением, принятым после пресс-конференции Жезуша и последующих переговоров с президентом Португальской футбольной федерации Педро Проэнсой. При этом футболист оставил за собой право раскрыть истинные мотивы своего поступка в будущем.

Показательно, что руководство федерации и тренерский штаб были готовы на унизительные шаги ради удержания звезды. Издание “Марка” сообщило что Жоржи Жезуш и Педро Проэнса безуспешно пытались добраться до копенгагенского аэропорта, чтобы лично уговорить капитана передумать. Подобная суета вокруг одного игрока на фоне заявлений о железной дисциплине демонстрирует полную потерю контроля над ситуацией со стороны федерации.

Криштиану Роналду. фото: Global Look Press

Бруну Фернандеш, пытаясь сгладить углы, призвал общественность прекратить разжигать смуту и уверяет, что внутри команды нет никаких разногласий. Капитан “Манчестер Юнайтед” подчеркнул, что Роналду навсегда останется величайшим символом португальского футбола и страны, а также выразил надежду на благополучный исход конфликта для всех вовлеченных сторон. При этом Фернандеш абсурдно заявил, что игроки совершенно не вовлечены в ситуацию и проводят время в раздевалке за игрой в карты, предлагая обществу просто принять все стороны конфликта и не делить страну на враждующие лагеря. Подобная позиция лидера команды выглядит как призыв к коллективному замалчиванию проблемы вместо ее решения.

Главный тренер Жоржи Жезуш, в свою очередь, пытается перевести стрелки на спортивную повестку, настаивая на необходимости сосредоточиться на предстоящем в воскресенье, четвертого октября, матче Лиги наций против Норвегии в Порту. Португалия уверенно лидирует в группе А, имея девять очков после трех игр, тогда как норвежцы располагаются на третьем месте с тремя баллами. Жезуш декларирует важность гармонии с болельщиками и фокус на спортивном результате, но тут же вынужденно оговаривается, что не игнорирует Роналду, продолжая называть его главным символом страны. Тренер пообещал вернуться к обсуждению инцидента лишь после игры, что лишь подчеркивает нежелание федерации брать на себя ответственность и давать четкие ответы.

Вся эта история обнажает глубокий кризис в португальском футболе, где авторитет легенды ставит в тупик тренерский штаб, а официальные лица предпочитают откупаться пустыми заявлениями о единстве.