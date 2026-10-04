Даниил Медведев установил уникальное достижение

Медведев выигрывает минимум 40 матчей за сезон с 2018 года

3 октября шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:3.

Эта победа стала для Медведева 40-й в сезоне. Такое количество матчей он выигрывает в каждом сезоне с 2018 года, за исключением ковидного сезона.

В интервью на корте Медведев с улыбкой признался, что удивительно также выиграть 40 матчей в 2025 году.

Медведеву 30 лет. Он является чемпионом US Open — 2021. В его активе 24 титула в одиночном разряде. В конце сентября теннисист победил на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублёва.

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