Карпин оценил игру сборной Намибии после разгромной победы России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру команды Намибии после товарищеского матча. Россияне одержали разгромную победу со счётом 6:0. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Это соперник, чего душой кривить, ниже уровня сборной России. И они пытались выходить из-под нашего прессинга, иногда даже получалось. Они, в отличие от Ирана, старались играть в футбол», — заявил тренер.

Наставник объяснил крупный счёт усталостью соперника во втором тайме. Намибия хорошо играла в первом тайме. Затем футболисты подустали. Обороняться длительное время тяжело. У России при этом вышли свежие игроки. Тренер похвалил качество газона и атмосферу на стадионе в Екатеринбурге. Он поблагодарил всех зрителей. Карпин распланировал замены заранее. Он думал о следующем матче с Нигерией.

Сборная России провела предыдущий матч 29 сентября. Тогда команда победила сборную Ирана со счётом 2:0. Следующую игру россияне проведут против Нигерии. Встреча состоится 6 октября в Нижнем Новгороде.

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