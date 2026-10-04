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Спорт 1342

Карпин оценил игру сборной Намибии после разгромной победы России

Главный тренер сборной России оценил игру Намибии после крупной победы

Главный тренер сборной России оценил игру Намибии после крупной победы
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру команды Намибии после товарищеского матча. Россияне одержали разгромную победу со счётом 6:0. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Это соперник, чего душой кривить, ниже уровня сборной России. И они пытались выходить из-под нашего прессинга, иногда даже получалось. Они, в отличие от Ирана, старались играть в футбол», — заявил тренер.

Наставник объяснил крупный счёт усталостью соперника во втором тайме. Намибия хорошо играла в первом тайме. Затем футболисты подустали. Обороняться длительное время тяжело. У России при этом вышли свежие игроки. Тренер похвалил качество газона и атмосферу на стадионе в Екатеринбурге. Он поблагодарил всех зрителей. Карпин распланировал замены заранее. Он думал о следующем матче с Нигерией.

Сборная России провела предыдущий матч 29 сентября. Тогда команда победила сборную Ирана со счётом 2:0. Следующую игру россияне проведут против Нигерии. Встреча состоится 6 октября в Нижнем Новгороде.

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