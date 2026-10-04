Организация матча Месси вызвала скандал: бенинцы не получили денег и удобств

Сборная Бенина выразила резкое недовольство организацией товарищеского матча против национальной команды Аргентины, который станет прощальным для Лионеля Месси. Встреча запланирована на 7 октября в Буэнос-Айресе, сообщает журналист Ромен Молина.

По данным источника, африканская команда столкнулась с серьезными logistical проблемами. Футболистам пришлось более суток добираться до места проведения игры коммерческими авиарейсами. Условия проживания также оказались далеки от стандартов: в отеле отсутствует горячая вода, а тренажерный зал оборудован лишь двумя ковриками и парой велотренажеров.

Ситуация усугубляется финансовыми разногласиями. Молина отмечает, что Федерация футбола Аргентины заберет все доходы от этого резонансного матча, тогда как сборная Бенина не получит никаких выплат. Это вызывает растущее возмущение внутри команды, тем более что трое игроков до сих пор не прибыли в расположение сборной.

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