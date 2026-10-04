Россиянин Роман Копылов уничтожил соперника на турнире UFC 332

В ночь с 3 на 4 октября на арене Delta Center в Солт-Лейк-Сити (США) состоялся турнир промоушена UFC 332. В рамках этого бойцовского вечера российский спортсмен Роман Копылов встретился в октагоне с представителем Камеруна Атебой Готье.

Поединок завершился досрочной победой российского бойца нокаутом уже в первом раунде. С первых секунд инициативу захватил Атеба Готье, что было ожидаемо. Камерунец занял центр октагона и начал активно искать удобный момент для нанесения решающего удара.

Роман Копылов действовал вторым номером, внимательно следя за передвижениями соперника. Россиянин успешно находил хорошие возможности для контратак. Ближе к середине пятиминутки бойцы начали активно обмениваться ударами в центре клетки. В этих разменах российский спортсмен чувствовал себя уверенно.

В одном из эпизодов Копылов поймал свой шанс: он нанес точный удар, после которого Готье рухнул на настил. Роман сразу же перешел к добиванию. Рефери пытался дать камерунцу время восстановиться, однако быстро стало очевидно, что тот не придет в себя. Судья был вынужден остановить поединок, зафиксировав победу российского атлета.

Стоит отметить, что ранее на этом же турнире другой российский боец Андрей Пуляев уступил представителю Арубы Дамиану Пинасу. Их поединок также завершился нокаутом в первом раунде не в пользу представителя России.

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