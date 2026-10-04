Российские батутисты выиграли этап Кубка мира в синхронных прыжках

Спортсмены из России победили на этапе Кубка мира в синхронных прыжках

Российские спортсмены Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов стали победителями этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте. Соревнования проходили в итальянском городе Риччоне.

По итогам турнира Пантелеев и Нартов показали результат 53,700 балла.

Американские спортсмены Рубен Падилла и Алексей Шостак заняли второе место. Их результат составил 53,040 балла. Бронзовые медали достались азербайджанцам Махсуду Махсудову и Гусейну Аббасову. Их результат составил 52,470 балла.

В 2025 году российские батутисты заняли второе место в командном турнире на чемпионате мира. Также спортсмены из России взяли бронзу в дисциплине «двойной минитрамп» на мировом первенстве.

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