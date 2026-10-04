«Спартак» уступил «Барысу» и продлил безвыигрышную серию

«Барыс» обыграл «Спартак» по буллитам и прервал серию неудач

Астанинский «Барыс» одержал победу над московским «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время и овертайм завершились вничью, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты казахстанского клуба — 4:3.

В составе «Барыса» шайбы забросили Логан Дэй, Алихан Асетов и Тайс Томпсон. Решающий буллит реализовал Гарретт Пилон. У «Спартака» отличились Даниил Гутик, Данил Пивчулин и Люк Локхарт.

Московская команда продлила серию без побед до шести матчей и с 12 очками после 12 игр занимает шестое место в Западной конференции. У «Барыса» 14 баллов, клуб располагается на четвёртой строчке Востока.

Следующую игру «Спартак» проведёт 7 октября в гостях у «Сочи». «Барыс» 10 октября примет омский «Авангард».

В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» на своём льду проиграл хабаровскому «Амуру» со счётом 0:3.

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