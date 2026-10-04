Судья матча КХЛ покинул лед на носилках после травмы из-за попадания шайбы

В матче регулярного чемпионата КХЛ между екатеринбургским «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром» произошёл инцидент с судьёй — помощником главных арбитров Никитой Новиковым.

Во время игры шайба после броска нападающего «Автомобилиста» Александра Кадейкина угодила судье в ногу. Из‑за травмы Новиков не смог дальше выполнять свои обязанности: ему оказали необходимую помощь, а затем с арены увезли на носилках.

В результате на льду в роли единственного помощника главных судей остался Владимир Бутурлин.

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