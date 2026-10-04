Травмы и катастрофа: Хави жестко раскритиковал жадность ФИФА

Новый формат календаря ФИФА, объединивший сентябрьские и октябрьские матчи в изнурительный четырехматчевый марафон, вызвал резкую критику тренеров. Хави, Клопп, Тухель и де ла Фуэнте указывают на губительную нагрузку, отсутствие восстановления и катастрофический рост травматизма. Несмотря на протесты элитных специалистов, ФИФА в упор игнорирует их и сохранила этот график вплоть до 2030 года.

Конвейер ФИФА на грани срыва: тренеры европейских сборных восстали против губительного календаря.

Международная федерация футбола продолжает гнуть свою линию, игнорируя здравый смысл и элементарную заботу о здоровье спортсменов. Новый расширенный формат международного календаря, навязанный ФИФА, вызвал волну обоснованной критики со стороны ведущих специалистов. Главный тренер сборной Нидерландов Хави Эрнандес открыто выступил против пагубной политики организации, которая поставила под угрозу как клубный, так и национальный футбол.

Вместо привычной и отлаженной системы, предполагавшей два отдельных окна по два матча в сентябре и октябре, федерация объединила их в один изнурительный марафон. Четыре матча Лиги наций, растянувшиеся на одиннадцать дней в конце сентября и начале октября, стали настоящим испытанием на прочность. Хави, возглавивший голландскую команду лишь в августе, констатировал, что подобный график абсурден и не учитывает интересы ни сборных, ни клубов, вынужденных принимать покалеченных футболистов.

фото: IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz / www.imago-images.de / Global Look Press

Последствия такого варварского планирования не заставили себя ждать. Перед воскресным матчем группы А2 против Сербии в Эйндховене в распоряжении Хави оказались лишь двадцать три здоровых игрока. Брайан Бробби, Лутшарел Гертруида, Коди Гакпо и Ян Пол ван Хеке выбыли из строя, получив повреждения в последних трех встречах, и были вынуждены досрочно вернуться в свои клубы.

По мнению наставника нидерландцев, составлять столь плотный график спустя всего три месяца после чемпионата мира значит осознанно напрашиваться на катастрофу. Тренировочный процесс, изматывающие перелеты и отсутствие времени на восстановление делают проведение международного перерыва на данном этапе сезона попросту нелогичным. Хави убежден, что формат из двух матчей был бы оптимальным для всех, однако ФИФА, по имеющимся данным, уже утвердила подобный четырехматчевый блок на аналогичный период следующего года.

фото: IMAGO/Box to Box Pictures/Nick K / www.imago-images.de / Global Look Press

Проблема носит системный характер, что признают и другие высокопоставленные тренеры. Новый наставник сборной Германии Юрген Клопп столкнулся с необходимостью экстренно вызывать сорока четырех футболистов, разбив их на два состава, однако даже такие меры не спасли от неоднозначных результатов. Главный тренер английской национальной команды Томас Тухель отметил, что неизбежные различия в тренировочных методиках и тактике между клубами и сборными создают дополнительный стресс для организма. Текущий формат не просто не смягчает эту нагрузку, а многократно умножает риски.

Солидарен с коллегами и Луис де ла Фуэнте, чья сборная Испании недавно триумфально завоевала титул чемпионов мира. Испанский специалист открыто заявил о своем неприятии нововведений, подчеркнув, что прежняя система гарантировала футболистам необходимый отдых и бережнее относилась к их физическому состоянию.

Несмотря на единодушный протест элитных тренеров и очевидные проблемы с травматизмом, ФИФА демонстрирует поразительное упрямство. Если ноябрьские, мартовские и июньские сборы сохранят стандартную девятидневную структуру с двумя игровыми днями, то объединенное сентябрьско-октябрьское окно продлится шестнадцать дней. И самое возмутительное, что этот губительный эксперимент утвержден на четыре года вперед, вплоть до 2030 года, что неизбежно ведет к дальнейшей девальвации турнира и массовым травмам звезд мирового футбола.