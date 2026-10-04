Тренер Намибии Бенджамин прокомментировал разгромное поражение от сборной России

Главный тренер сборной Намибии Коллин Бенджамин подвел итоги товарищеского матча против сборной России, который завершился разгромным поражением африканской команды со счетом 0:6. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Главным арбитром матча был Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

Бенджамин признался, что не ожидал такого крупного поражения. По его словам, в первом тайме команда играла хорошо, надежно оборонялась, выигрывала много единоборств и сохраняла игровую структуру. Более того, намибийцы создали один-два хороших момента у ворот соперника.

Однако после того, как россияне забили два мяча, в действиях сборной Намибии началась паника. Тренер отметил, что его футболисты стали допускать ненужные ошибки, что в итоге и привело к поражению со счетом 0:6. Бенджамин подчеркнул, что именно за эту потерю самообладания команду и наказали.

Наставник намибийцев поздравил Россию с победой, назвав ее очень сильной командой. Он отметил, что россияне хорошо контролировали мяч и удачно изолировали фланги его подопечных. Бенджамин заявил, что его команде необходимо проанализировать свои ошибки, особенно те, которые привели к третьему и четвертому голам, и готовиться к следующим играм. Тренер подчеркнул, что игрокам нужно научиться не паниковать в таких матчах и действовать увереннее. Для Намибии этот матч станет важным опытом, который поможет лучше подготовиться к будущим встречам.

Счет на 37-й минуте ударом из-за штрафной открыл Лечи Садулаев. На 54-й минуте преимущество россиян удвоил Данил Пруцев. На 65-й минуте Константин Тюкавин довел счет до разгромного. На 84-й минуте Максим Глушенков забил четвертый мяч, а спустя три минуты Максим Петров реализовал пенальти. В концовке окончательный счет установил голкипер гостей Камайджана Ндисиро, который переправил мяч в свои ворота после подачи Максима Глушенкова с углового.

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