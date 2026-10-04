Умер олимпийский чемпион по гимнастике Владимир Гоголадзе

Советский гимнаст и олимпийский чемпион 1988 года Владимир Гоголадзе скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Грузии.

«Национальный олимпийский комитет Грузии глубоко опечален в связи с кончиной чемпиона Олимпийских игр, именитого гимнаста Владимира Гоголадзе», — говорится в сообщении комитета.

Комитет выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Также соболезнования адресованы всему спортивному сообществу. Панихида прошла в Тбилиси 4 и 5 октября. Похороны состоятся 6 октября.

Владимир Гоголадзе родился 18 августа 1966 года в Грузинской ССР. Спортсмен стал чемпионом Сеульской олимпиады 1988 года в командном зачёте в составе сборной СССР. Гоголадзе получил две бронзовые медали на чемпионатах Европы 1985 года. Он выиграл чемпионат мира 1984 года и стал призёром этого турнира. Также гимнаст завоевал две серебряные медали. Он стал трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов СССР. Спортсмен известен как первый гимнаст. Этот человек выполнил тройное сальто назад на Олимпийских играх. В 1990-е годы Гоголадзе завершил спортивную карьеру. После этого он уехал в США.

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